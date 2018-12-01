M1 Music Awards 2018: Олег Винник та Настя Каменських стали "Співаками року"

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Олег Винник та Настя Каменських стали співаком та співачкою року
Олег Винник та Настя Каменських стали співаком та співачкою року / Фото з відкритих джерел

Український співак Олег Винник та співачка Настя Каменських здобули перемогу на M1 Music Awards. 4 Seasons – 2018 у номінації "Співак року"та "Співачка року". Церемонія нагородження відбувається в Палаці Спорту у Києві.

Про ці нагороди у номінаціях зірки дізналися під час прямого ефіру шоу "Х-фактора", де вони є тренерами.

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Олег Винник переміг у номінації
Олег Винник переміг у номінації "Співак року"

А неймовірна співачка NK виграла номінацію "Співачка року" за версією M1 Music Awards 2018.

Настя Каменських стала
Настя Каменських стала "Співачкою року"

Участі у концерті взяла низка українських зірок шоу-бізнесу – Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, NK | Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA і "Антитіла".

До слова, гуртом року став гурт "Время и стекло".


"Время и стекло" став гуртом року

Ведчими церемонії стали Микита Добринін і Оля Цибульська. Головною продюсеркою M1 Music Awards у 2018 році стала українська співачка і чотириразова володарка премії М1 Music Awards Тіна Кароль. Вона, зазначимо, здобула перемогу у номінації "За внесок у розвиток музичної індустрії".

Окрім вручення нагород, на головній сцені виступили такі зірки як Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, NK|Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла".

Що означає премія M1 Music Awards?Це головна щорічна музична премія України, започаткована телеканалом М1. Четверта за рахунком подія зібрала в одному залі найкращих представників музичної індустрії. Премія спрямована на визначення видатних досягнень у музичній індустрії та визнання особистого вкладу у розвиток вітчизняного шоу-бізнесу. Переможці премії визначаються за кількістю переглядів кліпів на телеканалі, а також за оцінками редакції каналу.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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