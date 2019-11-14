MamaRika заспівала про юнацьку закоханість: відео на пісню "Дурненька"
Українська поп-співачка презентувала новий україномовний трек. У ньому зірка розповіла про почуття до втрати голови, але "не до тих" хлопців. Піснею "Дурненька" MamaRika застерігає всіх дівчат та радить в першу чергу любити себе.
Українська співачка MamaRika презентувала нову пісню "Дурненька" сьогодні, 14 листопада. Лірик-відео вже є на її ютуб-каналі.
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У дописі в інстаграмі MamaRika розповіла, що теж закохувалася "не в тих" хлопців.
Дівчулі, кожній з нас хтось колись розбивав серце! Можливо ненароком, можливо, навмисно. Я теж колись закохувалась не в тих хлопців! Бачила, як вони фліртують з іншими дівчатами, мені було дуже боляче, але я нічого не могла з цим зробити, тому що була маленька і дурненька. Саме тому зараз Мама хоче дати вам слушну пораду: любіть себе, слухайте своє серце, але не давайте нікому себе ображати!
Ця пісня-застереження для всіх вас!
– зізналася співачка.
Пісня "Дурненька" – про стандартну ситуацію, коли дівчина закохується в хлопця, а він розбиває їй серце. Вона розуміє, що відбувається щось не те, але продовжує його любити через брак досвіду.
MamaRika – Дурненька: слухати пісню онлайн
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