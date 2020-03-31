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MamaRika зізналася, чому не взяла прізвище чоловіка

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MamaRika та її чоловік / Instagram / @mamarika_official

Відома українська співачка MamaRika нещодавно вийшла заміж за ведучого та гумориста Сергія Середу. Весільна церемонія відбулася на безлюдному острові в Таїланді. Виконавиця розповіла шанувальникам, чому не взяла прізвище чоловіка.

Романтична весільна подорож для закоханих запам'ятається на все життя, адже саме під час неї вони обмінялися обітницями і пообіцяли кохати один одного все життя. Проте артистка MamaRika зізналася шанувальникам, що залишила своє прізвище після одруження та пояснила причину такого рішення. Про це вона розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. 

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Зірка зізналася, що вони з коханим планували розписатися до поїздки в Таїланд, проте в останній момент вирішили зробити по-іншому. За кілька днів до вильоту пара подала заяву в один із сервісів, який допомагає зареєструвати шлюб за день.

MamaRika зізналася, що була першою жінкою у своїй родині, яка вирішила взяти прізвище чоловіка. Проте все виявилося не так просто, адже подружжя летіло за кордон більше, ніж на 2 тижні і в такому випадку потрібно було переробляти всі документи, а часу на це не було.

Потрапити у тайську в'язницю не входило у наші плани, тому, в засмученому настрої, ми прийняли цей факт, як данність і залишилися кожен при своєму прізвищу. Я пообіцяла, що після повернення одразу виправимо це неподобство,
– розповіла артистка.

Вже наступного ранку після подання заяви, закохані MamaRika та Сергій в спортивному одязі зареєстрували свою сім'ю та обмінялися каблучками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля
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