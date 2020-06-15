Мандрівник Дмитро Комаров порадив тревел-напрямки для відпочинку в Україні
Ведучий програми "Світ навиворіт" подорожував найекзотичнішими країнами й курортами, проте й в Україні має улюблені тревел-напрямки. Дмитро Комаров вже встиг відвідати фантастичні місця цього літнього сезону й поспішив поділитися ними з шанувальниками.
Разом з дружиною "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко Дмитро Комаров влаштував поїздку неподалік столиці, поділившися нею в особистому інстаграм-профілі. Ведучий та мандрівник з досвідом радить не чекати відкриття кордонів та подорожувати Україною просто зараз.
Читайте також 5 фантастичних місць в Україні для літнього відпочинку
Місця, які він радить відвідати, розташовані в Житомирській області: "Кияни та гості столиці можуть з'їздити "одним днем" хоч завтра. А жителям Житомира взагалі пощастило – краса зовсім поруч".
Коростишівський кар'єр
"З 1850-х років тут добували граніт, але розробку закінчили, кар'єр затопили. У підсумку вийшло неймовірно красиве рукотворне озеро, оточене лісом, з вражаючими пейзажами, крутим скелястим берегом", – написав Дмитро Комаров.
З дружиною Олександрою він насолоджувався мальовничою природою лише кілька годин, проте радить мандрівникам зупинятися в наметовому містечку та скупатися у затопленому кар'єрі.
Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко на Коростишівському кар'єрі / Фото: Instagram / @komarovmir
Коростишівський кар'єр / Фото: Instagram / @komarovmir
Село Дениші
Дмитро Комаров назвав це місце "українською скелелазною Меккою" та чудовою літньою альтернативою скеледромам в приміщеннях. Проте телеведучий переконав, що розваги тут знайде кожен: "Це ще і пейзаж, від якого мурашки: високий скелястий берег підноситься над річкою Тетерів, а навколо – дуже старий ліс, який буквально випромінює силу. І повітря, яким просто не можеш надихатися".
Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко в селі Дениші / Фото: Instagram / @komarovmir