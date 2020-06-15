Ведучий програми "Світ навиворіт" подорожував найекзотичнішими країнами й курортами, проте й в Україні має улюблені тревел-напрямки. Дмитро Комаров вже встиг відвідати фантастичні місця цього літнього сезону й поспішив поділитися ними з шанувальниками.

Разом з дружиною "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко Дмитро Комаров влаштував поїздку неподалік столиці, поділившися нею в особистому інстаграм-профілі. Ведучий та мандрівник з досвідом радить не чекати відкриття кордонів та подорожувати Україною просто зараз.

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Місця, які він радить відвідати, розташовані в Житомирській області: "Кияни та гості столиці можуть з'їздити "одним днем" хоч завтра. А жителям Житомира взагалі пощастило – краса зовсім поруч".