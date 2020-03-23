Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з днем народження: веселе відео

Чоловік популярної української телеведучої Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв святкує день народження. З цієї нагоди знаменитість опублікувала ніжне привітання та веселе відео, на якому закохані зіграли у гру "Хто з вас?" та продемонстрували наскільки добре знають один одного.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом уже 18 років. Подружжя виховує сина Олександра та доньку Нану. У сім'ї є традиція – кожен день народження Тимура пара святкує разом десь за кордоном. Цього року вони планували взяти у поїздку з собою ще й дітей, проте коронавірус вніс свої корективи. Та Маша і Тимур не засмучуються і вірять, що зовсім скоро зможуть втілити маленьку мрію в реальність.

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Телеведуча поширила відео, де вона з чоловіком грають гру "Хто з вас?" та відповідають на питання, які дозволяють зрозуміти наскільки добре закохані знають одне одного. Це дуже ніжно та, водночас, весело. На ньому видно, що навіть після 18 років шлюбу можна кохати так, як на початку стосунків.

Я не перестаю захоплюватися і вчитися у тебе здатності спокійно і розважливо "дивитися в очі" різкій зміні обставин, проблем і труднощів. Ти блискуче вмієш адаптувати себе і нас до нових реалій та не допускати паніки. Поруч із тобою завжди вірю, що все можна пережити. Головне, робити це гідно і не втрачати людського обличчя. І навіть якщо планету все-таки захоплять інопланетяни, знаю, навіть з ними ти знайдеш спільну мову,

– написала Маша.

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