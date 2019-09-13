Мастер Шеф 9 сезон 3 випуск: хто покинув шоу першим

Двадцятка кулінарів-аматорів готова до боротьби за головний приз проєкту 500 тисяч гривень та навчання у кулінарній школі Le Cordon Bleu. На учасників шоу "Мастер Шеф" 9 сезону у 3 випуску чекають три конкурси, у яких вони мають показати суддям проєкту всю свою готовність до запеклої боротьби.

Хто увійшов до двадцятки проєкту "Мастер Шеф" 3 сезону

Минулої п'ятниці вся УКраїна познайомилась із головною двадцяткою проєкту "Мастер Шеф" 9 сезону, та у сьогоднішньому випуску на всіх чекав сюрприз. І цей сюрприз був не тільки для телеглядачів, але й для самих учасників кулінарного шоу. Далі найцікавіше!

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Перший день кулінарів-аматорів на проєкті розпочався з виїздного конкурсу. Судді зустріли їх на Андріївському узвозі: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Єлизавета Глінська радо привітали учасників та почали їх інтригувати. Адже, вперше за 8 сезонів "Мастер Шеф", двоє учасників з двадцятки, не змогли продовжувати участь у проєкті. Сімейні труднощі та робочі моменти змусили учасників покинути шоу та повернутися додому. Судді взяли всю відповідальність на себе та повернули до кулінарного шоу двох учасників на свій розсуд. Замість Сергія та Альони, на кухню "Мастер Шеф" повернулися Елеонора Зубенко та Назар Віткович.

Кулінари-аматори радісно прийняли їх у свій, вже сформований колектив та ознайомлювалися із зміненими правилами, такого знайомого за попередні сезони конкурсу.

Перший виїздний конкурс "Мастер Шеф" 9 сезону 3 випуску

Єлизавета, яка приголомшливо виглядала, та обрала для першого виїздного конкурсу яскравий червоний костюм та чорну мереживну блузку, перейшла до визначення двох капітанів. І на її подив, бажаючих не було...

Після здивованих слів Лізи: "Серйозно?! Немає!" Сергій Денисов підняв руку та очолив червону команду, другим визвався Андрій Боденко – синя команда.

Оскільки, це вже 9 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф", судді вирішили не вдаватись до стандартних конкурсних умов, а трохи покреативити. У класичних правилах цього виїздного конкурсу, учасники самі обирали страви, які будуть готувати для гостей столиці та киян, а згодом продавали їх.

Але ж у цьому проєкті не можу бути все так просто та зазделегідь відомо. Трійка суддів озвучили нові умови конкурсу: кулінарам-аматорам потрібно придумати страви кухні ф'южн, тобто поєднати у одній страві дві класичні традиційні кухні: українську та японську, французьку та ін.

Сергій Денисов обрав до своє команди десертників, оскільки він вже встиг виробити свою власну стратегію для перемоги у цьому конкурсі. Андрій Боденко не задумуючись обирав до команди учасників, з якими йому легко та комфортно працювати на кухні.

Для складання меню, приготування страв у кулінарів-аматорів було дві години, а щоб продати їх лише година.

Робота на кухні "Мастер Шеф" почалась! Учасники розділившись по командах гучно та з захватом розглядали кожен варіант, який пропонували колеги по команді. Червона команда зупинилась на закусці з французьких профітролів з начинкою форшмак, німецьких сосисок начинених капустою та українським хроном та зупою з фрикадельками та галушками.

Синя команда вирішила готувати котлети по-київські з нестандартною начинкою та формою з бататом, японських гьодзе з вишнями та український борщ на японський мотив.

Підлити масла у вогонь учасникам вирішила погода, коли час підходив до завершення почав падати рясний дощ та піднявся вітер. Погодні умови були проти кулінарів-аматорів.

Володимир Ярославський відраховує останні хвилини, а дощ продовжує заливати кухню "Мастер Шеф".

Ектор Хіменес-Браво знову дивує учасників проєкту – через дощ, вперше за всі сезони кулінарного шоу, вирішує не продавати приготовані страви людям. Через сильну зливу, суддя переносить продовження конкурсу до павільйону "Мастер Шеф" та оцінювати страви будуть судді проєкту. Учасники були приголомшені такими змінами, адже з прости людьми виграти у конкурсі було набагато легше, а судді шоу непідкупні!

Першій оцінювати приготовані страви двох команд випало Єлизаветі Глінській. Французькі профітролі червоної команди з начинкою з форшмаку вразили кондитерку ніжним тістом та однорідною структурою фаршмаку.

Ектору сподобався борщ синьої команди, який він із захватом куштував, назвавши його японським місо супом.

Судді визначили переможця – червона команда, капітаном якої був Сергій Денисов, отримала першість у конкурсі. Судді також похвалили і синю команду, але двох переможців бути не може.

В учасників синьої команди, була ціла ніч, щоб обдумати хто був найслабкішим учасником та чи має одягнути капітан чорного фартуха. В день голосування команда синіх більшістю голосів проголосувала за Дмитра, якого вони називають "директор", у нього було вісім голосів з десяти. Хлопця звинувачували у антисанітарії, адже він поранив пальця у конкурсі, та його кров була на кухонних девайсах. Мабуть, учасники не задумались над тим, що від такого ніхто з них не застрахований на кухні "Мастер Шеф". А от із визначенням другого власника чорного фартуха було складніше. Команда порівно віддала свої голоси за капітана команди та Кієу Тхук Ань, яку учасники ніжно називають "Аннушка". Ектор надав право вибору капітану, адже нічия на кухні "Мастер Шеф" бути не може.

Капітан команди з мужністю взяв виклик чорного фартуха та назвав своє ім'я.

Другий конкурс на кухні "Мастер Шеф"

Після визначення чорних фартухів на кулінарів-аматорів вже чекав наступний кулінарний конкурс – естафета. Щоб розпочати конкурс, суддям потрібно було поділити учасників на дві команди. Першим капітаном за вказівкою суддів став Сергій, команда якого отримала перемогу у попередньому кулінарному змаганні. У Сергія також був ще один бонус від трійки суддів, він міг обрати капітана та свого головного суперника у кулінарній естафеті – ним став Артем. Сергій зізнався на інтерв'ю, що вважає Артема сильним учасником та суперником, а з слабкими учасниками він ніколи не змагається, адже це нерівносильно.

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Капітани по черзі обирали учасників у свої команди та кожен з них намагався дотримуватись свої вибудуваної стратегії. Учасниця синьої команди Лілія розплакалась через склад своєї команди. Ектор не зрозумів сліз учасниці та запевнив, що її сльози для слабких. Склад команди не має засмучувати учасників! А Лілія була впевнена, що команда програє та вона не спрацюється з іншими учасниками.

Незворушний Ектор пояснив кулінарам-аматорам правила конкурсу кулінарної естафети та детально розповів, що входить в кожен етап естафети. На приготування класичного французького десерту Фрізьє учасники мали півтори години.

Головний суддя проєкту наголосив, що цей вишуканий десерт чітко поділений на етапи, за кожен з яких відповідає один учасник з команди. Виконавши всі процеси, які входять в конкретний етап конкурсу, учасник мав передати естафету іншому учаснику з команди.

Єлизавета Глінська пильно стежила за кулінарами та за процесами, які вони виконували. Конкурс близький для відомої кондитерки, адже це відомий десерт.

Під час боротьби у конкурсі учасники галасували з балкону, підказували та збивали колегу по команді, який внизу на кухні готував свій процес. Надмірний шум та крики неодноразово збивали кулінарів та вони псували бісквітне тісто або з необережності розливали крем по кухонній поверхні.

І ось, настав момент презентації десерту "Фрізьє" для трійки суддів проєкту "Мастер Шеф". Ектор не зміг стриматись, щоб не пожартувати над своїм другом та колегою Володимиром Ярославським. Хто стежить за соцмережами спортивного судді,знає, що він стежить за своєю фігурою та активно займається в спортзалі. Володимир з посмішкою відповів на кепкування Ектора, та сказав, що "один раз після п'ятої години вечора може дозволити собі шматочок торту".

Якщо презентації обох тортів були красиві та тримали форму, то при розрізанні все було не так радісно та ідеально. Бісквіт червоної команди був мов губка та погано різався на шматки, чого не можна сказати про десерт команди синіх. Їхній бісквіт був пухкий та високий, ніжний крем "Дипломат" був вміру солодкий та однорідний, а меренга збита та стійка.

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Одноголосним рішення судів перемогу здобула синя команда, учасники якої після оголошення вердикту почали по дружньому кепкувати над учасницею Лілею, що не вірила у перемогу.

На червону команду чекали вердикти та вибір чорних фартухів. По очах капітана було помітно, що він готовий взяти всю відповідальність за поразку команди на себе. Ектор теж це помітив та вперше взяв на себе відповідальність обрати учасників, через дії яких команда зазнала поразки.

Суддя наголосив, що двоє учасників, які готували бісквіт одягнуть чорні фартухи та будуть боротися за участь у проєкті. Ними стали Альона та Назар, якого день тому повернули в двадцятку шоу "Мастер Шеф".

Битва чорних фартухів

Володарі білих фартухів поспішаючи піднялись на балкон павільйону, а четверо чорних фартухів слухали умови конкурсу на вибування з проєкту. Зайшовши до кухні проєкту учасники бачили девайси, столи поверхні для приготування та духові шафи. Але судді знали, що ця битва буде не простою, адже це вже 9 сезон проєкту "Мастер Шеф" – легко бути не може.

Альона, Дмитро, Назар та Андрій були шоковані, коли дізналися, що вони не готуватимуть на кухні "Мастер Шеф", а їхня польова кухня знаходиться надворі. Учасники отримали від суддів півтори години часу на приготування та девайси першої необхідності: ніж, ложку, триноги з казанком та будівельну сітку. Приготувати учасникам потрібно легку на перший погляд страву: свинну вирізку завернуту в бекон та жирову сітку, шпинат, картопляні оладки та овочеву сальсу.

Решту кухонного приладдя їм потрібно зробити самим, з підручних матеріалів. Найскладніше у цій битві чорних було дівчині Альоні, яка непристосована до таких польових умов.

Чоловіки ж мужнього кололи дрова та палили вогнище. Час спливав та підходив до кінця. Ектор пильно стежтив за роботою учасників на битві лузерів та підказував кулінарам-аматорам.

Хто ж поїде додому першим з двадцятки 9 сезону "Мастер Шеф" та не зможе приготувати страву, яку судитимуть судді.

Страви учасників вразили суддів. Дуже смачно вразила страва Назара, який у таких важких польових умовах приготував бездоганно! Андрій теж отримав назад свій білий фартух.

Дмитро ж розчарував суддів неїстівною стравою та Ектор Хіменес-Браво відправив учасника додому.

Додому у 3 випуску 9 сезону поїде не один учасник, а двоє...Альона Хміль теж не справилась з завданням складних польових умов та поїхала додому в слід за Дмитром.

Учасників залишилось знову вісімнадцять та вони готові до нових випробувань на кухні "Мастер Шеф".

Два Руслана начальника, хто з них буде справедливим, а хто вимагатиме бездоганно виконаної роботи?Кулінарний кріт чи детектив, який конкурс готують судді для наступного випуску кулінарного шоу "Мастер Шеф" – не пропустіть вже у наступну п'ятницю.

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