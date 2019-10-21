Майлі Сайрус зізналась, що вперше поцілувалась з новим бойфрендом кілька років тому

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Майлі Сайрус та Коді Сімпсон
Майлі Сайрус та Коді Сімпсон / Instagram / @mileycyrus

Американська співачка Майлі Сайрус днями організувала публічний онлайн-чат зі своїм бойфрендом Коді Сімпсоном у мережі Instagram, де змогла відповісти на декілька питань своїх фанатів.

Зірка поділилась, що їй не щастило у стосунках з хлопцями, однак зараз ситуація кардинально змінилась. Таким чином 26-річна виконавиця натякнула, що у шлюбі з Ліамом Гемсвортом у неї справді були проблеми. Про це повідомляють на The Daily Mail.

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Я завжди вважала, що повинна бути геєм, думаючи, що всі хлопці – зло, але це неправда. Виявляється є і хороші люди протилежної статі. У своєму житті я зустріла одного такого, і він зараз тут на зв'язку онлайн,
– заявила Сайрус.

Дівчина також зізналсь, що знала Коді ще чотири роки тому. В одному з елітних лос-анджелеських клубі у 2015-му в неї і відбувся перший поцілунок з хлопцем. А от новий бойфренд на це мав іншу думку: "Найімовірніше це було у тебе вдома", з чим і погодилась співачка


Онлайн-чат в інстаграмі Майлі Сайрус та Коді Сімпсона / Скріншоти із соцмережі Instagram

Варто додати, що у 2015-му стосунки Майлі і Ліама вперше за весь час були розірвані. Ймовірно, роман з 22-річним хлопцем зірка закрутила самі тоді.

Що відомо про особисте життя Майлі Сайрус? На початку серпня 2019 року в мережі з'явились перші чутки про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що пара не змогла вжитись в одному будинку, тому й вирішила завершити стосунки. Після такої резонансної заяви журналісти підловоли Майлі Сайрус на відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались. Роман із дівчиною настільки приголомшив актора Ліама Гемсворта, що він вирішив не боротись за шлюб. Тоді ж актор офіційно подав документи на розлучення з Майлі Сайрус. Нещодавно стало відомо, що Майлі порвала стосунки з Кейтлін та почала новий роман з Коді Сімпсоном. В той же час Ліам теж "не пас задніх" та закрутив роман з молодою акторкою Медісон Браун.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові романи
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