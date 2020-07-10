Популярна українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 10 липня, презентувала відеороботу на свою пісню "Богиня". Виконавиця постала у кліпі у пікантному образі.

Ролик зірка представила на особистому ютуб-каналі. Вона вкотре порадувала шанувальників еротичними кадрами, на яких зображена у мереживній нижній білизні.

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Справжній фурор викликав попередній кліп на один із хітів Злати "Гола правда". За сюжетом, артистка роздягнула чоловіка. Вона постала перед камерою у зухвалому та звабливому образі.

У кліпі на трек "Богиня" бачимо Огнєвіч ніжною та жіночною. Проте і тут вона показала свою сексуальність, позувавши оголеною лише у красивій мереживній білизні.

Мета кліпу "Богиня"

Режисер відеороботи Тарас Голубков намагався донести до суспільства думку про те, що кожна дівчина та жінка особлива, бездоганна, незважаючи на вагу, вік, професію чи інші особливості. У кожній є прекрасні риси, якими вона вирізняється поміж інших.

Сама ж артистка зізналася, що це автобіографічний трек. Раніше їй довелося подолати багато перешкод, щоб відчути себе богинею, знайти гармонію між собою та внутрішнім світом. Вона порушила у пісні теми, на які все частіше звертається увага у суспільстві: прийняття себе, підвищення власної самооцінки.

Я вже довгий час виношувала ідею створення такого відео, адже пісня "Богиня" саме про це: про жіночу красу, індивідуальність та особисту магію кожної з нас. Вона зачіпає тему самооцінки кожної жінки, а також суперсили, яка допомагає щодня почуватися богинею,

– розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч – "Богиня": дивіться відео онлайн



