Міс світу 2019: Україна ввійшла у топ-40

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Україну на "Міс світу 2019" представляє Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Сьогодні, 14 грудня, у Лондоні проходить один з найпрестижніших конкурсів краси – "Міс світу 2019". Наразі ім'я переможниці невідомо, але з'явився список з представницями країн, які ввійшли у топ-40.

Про це повідомили представники конкурсу краси на офіційній сторінці в інстаграмі. Вже ввечері стане відомо ім'я переможниці, а боротимуться за корону сорок дівчат, які пройшли попередні випробування. 

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Конкурс краси відбувається у виставковому центрі ExCeL London в столиці Великобританії. А Україна, яку представляє харків'янка Маргарита Паша, вже пройшла у топ-40. 

Міс світу 2019: які країни ввійшли у топ-40: Антигуа та Барбуда, Австралія, Бразилія, Британські Віргінські острови, Китай, Острови Кука, Данія, Англія, Франція, Гаяна, Гонконг, Індія, Індонезія, Ямайка, Кенія, Малайзія, Мексика, Молдова, Монголія, Непал, Нігерія, Нова Зеландія, Парагвай, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Росія, Шотландія, Південна Африка, Іспанія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Україна, США, Венесуела, В'єтнам, Уельс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

 

У 2018 році переможницею "Міс світу" стала мексиканська модель Ванесса Понсе. Вона стала першою представницею Мексики, яка отримала корону на престижному конкурсі краси. Ванесса вже пройшлася на сцені під час "Міс світу 2019". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Конкурс краси Міс Україна LifeStyle Новини LifeStyle
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