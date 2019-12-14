Міс світу 2019: Україна ввійшла у топ-40

Сьогодні, 14 грудня, у Лондоні проходить один з найпрестижніших конкурсів краси – "Міс світу 2019". Наразі ім'я переможниці невідомо, але з'явився список з представницями країн, які ввійшли у топ-40.

Про це повідомили представники конкурсу краси на офіційній сторінці в інстаграмі. Вже ввечері стане відомо ім'я переможниці, а боротимуться за корону сорок дівчат, які пройшли попередні випробування.

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Конкурс краси відбувається у виставковому центрі ExCeL London в столиці Великобританії. А Україна, яку представляє харків'янка Маргарита Паша, вже пройшла у топ-40.

Міс світу 2019: які країни ввійшли у топ-40: Антигуа та Барбуда, Австралія, Бразилія, Британські Віргінські острови, Китай, Острови Кука, Данія, Англія, Франція, Гаяна, Гонконг, Індія, Індонезія, Ямайка, Кенія, Малайзія, Мексика, Молдова, Монголія, Непал, Нігерія, Нова Зеландія, Парагвай, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Росія, Шотландія, Південна Африка, Іспанія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Україна, США, Венесуела, В'єтнам, Уельс.

У 2018 році переможницею "Міс світу" стала мексиканська модель Ванесса Понсе. Вона стала першою представницею Мексики, яка отримала корону на престижному конкурсі краси. Ванесса вже пройшлася на сцені під час "Міс світу 2019".