"Міс Всесвіт 2019" Зозібіні Тунзі: біографія переможниці престижного конкурсу

26-річна красуня стала третьою переможницею від ПАР на "Міс Всесвіт" за всю історію конкурсу. Вона отримала почесний титул і корону від швейцарської компанія Mouawad. Зозібіні Тунзі – спеціалістка зі зв'язків з громадськістю та активна поборниця гендерної рівності.

Зозібіні Тунзі народилася в Східно-Капській провінції Південно-Африканської Республіки і зростала в родині, де батьки виховували трьох доньок. Аби здобути освіту вона переїхала до столиці Кейптаун і 2018 року отримала ступінь бакалавра з питань зв'язків з громадськістю та імідж-менеджменту.

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Свою модельну кар'єру Зозібіні Тунзі розпочала 2017 року з участі в конкурсі "Міс Південно-Африканська Республіка", де спромоглася дійти до фіналу і стати однією з 26 визнаних красунь. Проте наполеглива дівчина була націлена на перемогу і вже за два роки здобула титул "Міс Південно-Африканська Республіка 2019". Разом з почесним званням Зозібіні Тунзі отримала у винагороду мільйон ранд, новий автомобіль та повністю мебльовану квартиру в мегаполісі Йоганнесбург.

Їй вдалося вибороти перемогу на престижному конкурсі "Міс Всесвіт", який відбувся в неділю, 8 грудня, в американському місті Атланта, штат Джорджія.

Зозібіні Тунзі виступає за подолання гендерних стереотипів та природну красу. Дівчина закликає всю прекрасну частину людства любити себе такими, якими вони є. Її благодійна програма також стосується подолання насильства та расової нетерпимості.

Суспільство тривалий час запрограмоване так, щоб не помічати красу та магію темношкірих жінок, але зараз ми повільно рухаємося до того часу, коли такі жінки, як я, нарешті можуть знайти своє місце в соціумі, нарешті можуть визнати, що вони гарні,

– висловилася модель.

Під час промови Зозібіні Тунзі зізналася, що сама страждала від расової дискримінації. Проте зараз вона несе нову та модерну перспективу розуміння Південної Африки.

Я вірю, що все, що ми вкладаємо у Всесвіт, завжди повертається до нас, і я думаю, що, якщо ми будемо працювати разом і робити все можливе, ми дійсно зможемо змінити ситуацію,

– сказала Міс Всесвіт.

Корону переможниці вручила титулована Міс Всесвіт 2018 представниця Філіппін Катріона Грей.