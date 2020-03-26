"Мистецький карантин": соліст гурту "Фіолет" зачитає свої вірші онлайн

У час карантину українські зірки об'єднались у мистецьку ініціативу. Всі вони закликають прихильників не покидати свої домівки та дотримуватись порад ВООЗ. А щоб людям не довелось нудьгувати, артисти влаштовують в онлайні тренування, концерти та декламування віршів чи казок. Долучився до ініціативи і соліст гурту "Фіолет".

За словами представників колективу, Сергій Мартинюк став хедлайнером так званого "Мистецького карантину" від видавництва "Фабула". 27 березня соліст гурту "Фіолет" зачитає свою поезію в онлайні. Переглянути виступ можна буде на фейсбук-сторінці видавництва о 19 годині.

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Відомо, що під час онлайн-трансляції Сергій Мартинюк читатиме авторські вірші зі збірки "Реп'яхи". Окрім цього, він розкриє деталі виходу свого роману "Рок-н-рол". Книга розкаже, як народжується музика та справжні рок-н-рольні герої.



Сергій Мартинюк зачитає свої вірші в онлайні / Пресслужба

Як відомо, 23 березня видавництво "Фабула" запустило безкоштовний літературний онлайн-проєкт із назвою "Мистецький карантин". Молоді письменники упродовж тижня читають лекції, проводять презентації та обговорюють свої твори з прихильниками та книголюбами. У четвер, 26 березня, запланована онлайн-зустріч з бізнес-тренером, автором і ведучим тренінгових програм Максимом Роменським.



Мистецький карантин: програма / Пресслужба