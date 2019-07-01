Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради

Місячний календар стрижок допоможе визначити сприятливий та несприятливий день для кардинальної зміни іміджу. У ньому йдеться про рекомендації на кожен день, які стосуються маніпуляцій з волоссям.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на липень 2019 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння– 2 липня о 22: 16 год.

Повний місяць – 17 липня о 00: 38 год.

Зростаючий місяць – з 3 по 16 липня 2019.

Спадаючий місяць – 1, 18 – 31 липня 2019.

Місячне затемнення – 17 липня о 00: 31 год.

Сонячне затемнення – 2 липня о 22: 26 год.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 липня (понеділок) – не бажано стригти волосся в цей день, адже ваша активність до життя може знизитися.

2 липня (вівторок) – стрижка принесе вам впевненість в собі та щасливі моменти, а також залучить у ваше життя позитивні зміни.

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3 липня (середа) – зміна іміджу в цей день покращить ваше здоров’я, а волосся після стрижки буде швидко рости.

4 липня (четвер) – стрижка погано вплине на реалізацію задуманого та зірве ваші особисті плани.

5 липня (п'ятниця) – не найкращий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижку варто перенести на наступний раз.



Місячний календар стрижок на липень 2019 – коли стригти волосся

6 липня (субота) – стрижка дасть вам поштовх до творчої реалізації та забезпечить вам радісний настрій на довгий період.

7 липня (неділя) – похід до перукаря дозволить покращити стан вашого здоров’я, а також залучить у ваше життя фінансову підтримку.

8 липня (понеділок) – зміна іміджу в цей день загострить вашу інтуїцію та змінить характер. Ви станете спокійною, врівноваженою та мудрою.

9 липня (вівторок) – утримайтеся від стрижки в цей день, аби не накликати у своє життя неприємні емоції.

10 липня (середа) – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.

11 липня (четвер) – не рекомендується змінювати імідж в цей день, адже у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

12 липня (п'ятниця) – якщо у вашому житті є недоброзичливці, то стрижка вбереже вас від образ.

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13 липня (субота) – похід до перукаря приверне у ваше життя багатство та здоров’я.

14 липня (неділя) – стрижка допоможе у питаннях стосовно бізнесу, ваші думки стануть більш чіткими, а роз'вязувати проблеми вам буде набагато легше.

15 липня (понеділок)– утримайтеся від стрижки цього дня, адже вона може призвести до страхів, яких раніше у вас не було.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 21, 22, 23, 25 липня та інші дати

16 липня (вівторок) – волосся у цей день стригти не рекомендується.

17 липня (середа) – дуже невдалий час для стрижки довгого волосся, після цього протягом двох тижнів можуть бути проблеми зі здоров’ям.

18 липня (четвер) – день не сприяє ні стрижкам, ні фарбуванню

19 липня (п'ятниця) – оптимальний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

20 липня (субота) – поганий день для стрижки, відкладіть похід до перукаря на інший день.

21 липня (неділя) – будь-які маніпуляції з волоссям у цей день завершаться благополучно. Фарбування і стрижка допоможе залучити щастя.



Стрижки у липня 2019 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 липня (понеділок) – чудовий день для стрижки. Після зміни іміджу ви відкриєте у собі нові здібності і таланти.

23 липня (вівторок) – чудовий день для стрижки волосся, який приверне матеріальне благополуччя.

24 липня (середа) – неблагополучний час для стрижки волосся. Через деякий час воно стане ламким, тонким і почне випадати.

25 липня (четвер) – хороший день для процедур з волоссям, а також для зміни іміджу.

26 липня (п'ятниця) – стрижка ніяк не вплине на ваше життя, втім може накликати у ваше життя неприємності та зайві клопоти.

27 липня (субота) – вдалий час для стрижки волосся. Навіть якщо підстригти тільки кінчики, волосся стане сильним та міцним. Рости воно буде повільно, однак буде густе і здорове.

28 липня (неділя) – рекомендовано у цей день відмовитись від походу до перукаря.

29 липня (понеділок) – надзвичайно вдалий час для стрижки волосся. Волосся підстрижене в цей час стане здоровішим та міцнішим, буде швидко відновлюватися та рости. При фарбуванні волосся, колір буде насиченим і не змиватиметься.

30 липня (вівторок) – краще утриматися від стрижки волосся в цей день, адже у вас виникнуть проблеми з навчанням, з роботою та фінансами.

31 липня (середа) – стрижка в цей день принесе нещастя.