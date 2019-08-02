Міжнародний день пива: цікаві факти про напій, яких ви не знали раніше

Щороку святкують неофіційне свято, яке проходить в першу п'ятницю серпня – Міжнародний день пива. Цікаві факти про хмільний напій – читайте далі.

Вважається, що пиво є найпопулярнішим алкогольним напоєм у світі. Враховуючи рейтинг найбільш вживаних рідин, то пиво посідає третє місце після води та чаю.

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Цікаві факти про пиво:

Засновником свята став американець Джесс Авшаломов, власник бару, який хотів таким чином залучити велику кількість відвідувачів в свій заклад. До 2011 року звичайне споживання пива з містечкового фестивалю перетворилося на міжнародне свято, що відзначалось у 138 містах 23 країн світу, на 2012 рік свято відзначалося вже у 207 містах 50 країн на 5 континентах.



Сьогодні святкують міжнародний день пива

Найбільшу кількість пивних пляшок випивають у Чехії, на кожного жителя в середньому припадає по 156 літрів в рік. Друге місце очолює Ірландія – 131 літрів, третю сходинку посідає Німеччина, там житель випиває в рік 115 літрів. В Україні середньостатистична людина випиває близько 41 літр пива в рік.

Найпопулярнішим пивним фестивалем вважається німецький "Октоберфест". Кожного року фестиваль збирає у Мюнхені поціновувачів пива. Загалом туристів та місцевих, які люблять ароматний напій налічується понад 6 мільйонів.



Октоберфест у 2018 році

Найміцнішим пивом у світі вважається пиво "Армагеддон", вміст алкоголю в ньому 65%. Найдорожчим пивом в світі є Vielle Bon Secours, 12-літрова пляшка коштує 1000 доларів.