Чим корисне пиво та як правильно його вживати

У першу п'ятницю серпня щороку світ відзначає День пива. Посидіти з друзями за кухлем хмільного й розслабитися після насичених буднів полюбляє багато хто. Та варто пам'ятати, що є певні правила та підказки, які допоможуть вам отримати максимальну насолоду від помірного вживання цього напою.

Як та з чого робиться пиво, його корисні властивості для організму, про які Ви могли не знати – читайте в нашому матеріалі.

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Пиво – слабоалкогольний напій натурального походження, який виробляється в результаті бродіння й розкладання рослинних компонентів - солоду, хмелю і пивних дріжджів. Кожен інгредієнт в процесі виробництва піддається змінам.

Основні складники пива

► Вода – її в пиві зазвичай від 85 до 95%

► Солод

► Хміль

► Пивні дріжджі

► Мінеральні речовини: напій багатий на натрій, калій, кальцій, магній, фосфор, ферум, купрум та станум

► Вітаміни типу В

Через те, що пиво в основному складається з води, власне, її характеристики мають важливий вплив на якість напою. Сольовий склад води впливає на рівень рН, відповідно і на швидкість та глибину ферментаційних і бродильних процесів.

Як виготовляється пиво

Традиційне пиво повинне варитися виключно з солоду, хмелю та води. Чимало великих пивоварних заводів дотримуються цієї старовинної технології й досі. Пиво – насамперед продукт бродіння, основна сировина для цього процесу – ячмінний солод.



Ячмінний солод

Солод є основним компонентом для виробництва світлого пива. Однак для приготування пива можна використати не лише його, а й пшеницю, кукурудзу та навіть рис.

Гіркуватий смак та специфічний аромат, який так характерний пиву, дає хміль. Проте додавати його у пиво почали лише в епоху Середньовіччя. Раніше ж використовували збір різних трав.



Так росте хміль, який згодом додають в пиво

Трав'яне пиво або ж, як його називають, грют, досі варять пивовари Бельгії та Великобританії.

Оскільки пиво – продукт бродіння, важливим його складником є дріжджі. Переважно використовують спеціально виведені для пивоваріння пивні дріжджі. Вони можуть різнитися за типом, і саме від цих відмінностей безпосередньо залежить смак пива.

Чим корисний напій

Про користь пива ходить багато чуток. Кажуть, що його помірне вживання захищає від серцево-судинних захворювань, зміцнює кістки та імунну систему, має протизапальні властивості, покращує роботу шлунку тощо.

Не оминула цю тему і в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Нещодавно вона написала у себе на Facebook-сторінці про особливості вживання вітамінів групи В, які містяться, зокрема й у пиві.

Що відомо про вітамін В1, або ж тіамін? За словами Супрун, він стає на заваді шкідливому впливу глюкози та інсуліну на стан судин. Є необхідним для адекватної роботи центральної та периферійної нервової систем.

Нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, тож брак вітаміну В1 може призвести до їх загибелі. Як наслідок, порушується короткотривала пам’ять і координація рухів.

На нестачу вітаміну В1 може вказувати збільшення серця і тахікардія, а також хронічний біль та підвищена чутливість шкіри, порушення сну та безсилля, поступова втрата м'язової ваги чи відсутність апетиту.

Користь від пива помітна лише тоді, коли пити його в помірних кількостях. Не зловживайте алкоголем та споживайте його відповідально!

Варто зазначити, що потреба у вітаміні В1 залежить від віку, маси тіла та інтенсивності навантажень.

Як правильно вживати алкоголь

Очільниця українського МОЗ зазначає: кількість спирту, яку печінка може знешкодити відносно швидко – це одна стандартна доза алкоголю, при якій токсичний вплив на нервову систему буде мінімальний.

Одна стандартна доза алкоголю – це 350 мілілітрів пива міцністю до 5%. А ще – 40 мілілітрів горілки, віскі, коньяку чи іншого міцного напою, а також 150 мілілітрів вина.

Варто зважати й на особливості статури: чим менше ви важите, тим менше варто пити. Якщо відчуваєте сп'яніння, потрібно зупинитися, навіть якщо вважаєте дозу алкоголю незначною.

Якщо ви випиваєте: одне пиво після роботи, чарку вишневої наливки із сусідами, які зайшли поспілкуватися, келих вина під час вечері — це одне. Якщо ви раз на тиждень випиваєте з друзями пляшку коньяку — це інше, і значно гірше для здоров'я,

– наголосила Супрун.

Й додала, що в будь-якій ситуації чоловікам не варто пити більше, ніж чотири дози будь-якого алкоголю, а жінкам – не більше трьох.