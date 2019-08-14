Чем полезно пиво и как правильно его употреблять

В первую пятницу августа ежегодно мир отмечает День пива. Посидеть с друзьями за бокалом хмельного и расслабиться после насыщенных будней любят многие. Но стоит помнить, что есть определенные правила и рекомендации, которые помогут вам получить максимальное наслаждение от умеренного употребления этого напитка.

Как и из чего делается пиво, его полезные свойства для организма, о которых вы могли не знать – читайте в нашем материале.

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Пиво – слабоалкогольный напиток натурального происхождения, производится в результате брожения и разложения растительных компонентов – солода, хмеля и пивных дрожжей. Каждый ингредиент в процессе производства подвергается изменениям.

Основные составляющие пива

► Вода – ее в пиве обычно от 85 до 95%

► Солод

► Хмель

► Пивные дрожжи

► Минеральные вещества: напиток богат натрием, калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, медью и станумом

► Витамины типа В

Так как пиво в основном состоит из воды, собственно, ее характеристики имеют важное влияние на качество напитка. Солевой состав воды влияет на уровень рН, соответственно и на скорость и глубину ферментационных и бродильных процессов.

Как изготавливается пиво

Традиционное пиво должно вариться исключительно из солода, хмеля и воды. Многие крупные пивоваренные заводы придерживаются этой старинной технологии до сих пор. Пиво – прежде всего продукт брожения, основное сырье для этого процесса – ячменный солод.



Ячменный солод

Солод является основным компонентом для производства светлого пива. Однако для приготовления пива можно использовать не только его, но и пшеницу, кукурузу и даже рис.

Горьковатый вкус и специфический аромат, который так характерен для пива, дает хмель. Однако добавлять его в пиво начали лишь в эпоху Средневековья. Ранее же использовали сбор различных трав.



Так растет хмель, который впоследствии добавляют в пиво

Травяное пиво или, как его называют, грют, до сих пор варят пивовары Бельгии и Великобритании.

Поскольку пиво – продукт брожения, важным его компонентом являются дрожжи. Преимущественно используют специально выведенные для пивоварения пивные дрожжи. Они могут различаться по типу, и именно от этих различий напрямую зависит вкус пива.

Чем полезен напиток

О пользе пива ходит много слухов. Говорят, что его умеренное употребление защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет кости и иммунную систему, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает работу желудка и тому подобное.

Не обошла эту тему и и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Недавно она написала у себя на Facebook-странице об особенностях употребления витаминов группы В, которые содержатся, в частности в пиве.

Что известно о витамине В1, или тиамине? По словам Супрун, он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов. Является необходимым для адекватной работы центральной и периферической нервной систем.

Нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, поэтому недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.

На недостаток витамина В1 может указывать увеличение сердца и тахикардия, а также хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна и бессилие, постепенная потеря мышечной веса или отсутствие аппетита.

Польза от пива заметна лишь тогда, когда пить его в умеренных количествах. Не злоупотребляйте алкоголем и употребляйте его ответственно!

Стоит отметить, что потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок.

Как правильно употреблять алкоголь

Руководительница украинского Минздрава отмечает: количество спирта, которое печень может обезвредить относительно быстро – это одна стандартная доза алкоголя, при которой токсическое воздействие на нервную систему будет минимальным.

Одна стандартная доза алкоголя – это 350 миллилитров пива крепостью до 5%. А еще – 40 миллилитров водки, виски, коньяка или другого крепкого напитка, а также 150 миллилитров вина.

Стоит учитывать и особенности телосложения: чем меньше вы весите, тем меньше стоит пить. Если чувствуете опьянение, нужно остановиться, даже если считаете дозу алкоголя незначительной.

Если вы выпиваете: одно пиво после работы, рюмку вишневой наливки с соседями, которые зашли пообщаться, бокал вина во время ужина – это одно. Если вы раз в неделю выпиваете с друзьями бутылку коньяка – это другое, и гораздо хуже для здоровья,

– отметила Супрун.

И добавила, что в любой ситуации мужчинам не стоит пить больше, чем четыре дозы любого алкоголя, а женщинам – не более трех.

Чтобы сполна насладиться хмельным напитком в кругу друзей, следует тщательно выбрать безопасное количество напитка и соответствующее место, а как смакуют разные стили пива, вы можете прочитать в нашем материале.