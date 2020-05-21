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Морські курорти України: куди відправитися на відпочинок

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Морські курорти України 2020 – напрямки відпочинку на морі
Куди поїхати відпочивати влітку в Україні / Кирилівка

Вже зовcім скоро настане пляжний сезон, і поки українці чекають на відпочинок, а відомі туристичні країни ще не поспішають відкривати свої кордони, редакція LifeStyle 24 радить звернути увагу на внутрішній туризм. Про українські морські курорти з найрозвиненішою інфраструктурою – читайте далі.

Цьогорічне літо точно не буде схоже на усі попередні. Попри складну ситуацію з пандемією коронавірусу, не всі країни готові до потоку туристів. Поніжитися на пляжах Кіпру чи Чорногорії можна буде лише з липня, а полетіти в Єгипет туристам дозволять лише в жовтні, повідомляє 24 канал.

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Попри складну ситуацію у світі, радимо не втрачати ентузіазму та пізнавати курортний відпочинок в Україні.

Морські курорти України

Затока

Білгород-Дністровський район, Одеська область


Сплануйте цього року відпочинок в Затоці

Розташування і як доїхати. Затока розташована за 18 кілометрів від залізниці та 20 кілометрів від автотраси Білгород-Дністровського, і за 62 кілометри від Одеси. Доїхати можна пасажирським поїздом чи електричкою з Одеси, власним авто трасою Е87-Р70 (Одеса-Монаші). Також є постійне приміське автобусне сполучення з районними і обласними центрами та Києвом.

Пляж. Піщаний, завдовжки 5 кілометрів і шириною 50 метрів на Чорному морі. Крім цього ще є Дністровський і Будацький лимани. Загалом поблизу Затоки — до 20 кілометрів пляжів. Зауважимо: далеко не всі вони облаштовані парасолями, лежаками і навіть урнами. Зазвичай більш "цивілізовані" пляжі поблизу пансіонатів та баз відпочинку.

Розваги. У Затоці є всі блага для відпочивальників: розважальні комплекси, басейни, сауни, дискотеки і нічні клуби, більярд, водолікарня. Зазначимо, що у зв'язку з пандемією коронавірусу можливі обмеження або ж дотримання певної відстані одне від одного. 

Ціни. Приватний сектор пропонує житло в межах 600-700 гривень з людини за добу. Повноцінні апартаменти з власною кухнею, меблями і відмінними побутовими приладами обійдуться у 1200-2000 гривень. 

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Бердянськ

Запорізька область


Бердянськ славиться грязьовим курортом

Розташування і як доїхати. Бердянськ розташований за 200 кілометрів від Запоріжжя. Від Києва туди – 800-900 кілометрів, дивлячись, яку трасу обрати. Найоптимальніша за кількістю ям – через Умань, Миколаїв, Мелітополь (E95/Е 95/М05 і M14/Е58). Поїзди у Бердянськ ходять влітку з Києва, Кривого Рогу, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Сум, Полтави і Кременчука. Але квитки на поїзд брати треба завчасно (іноді і за 20 днів до виїзду, як у випадку з Києвом).

Пляж. Піщаний. Бердянська піщана коса з пляжами врізається в Азовське море на 23 кілометри. У самому Бердянську пляжів 6: Центральний, 2 міські – у Слобідці та Лисках, Лазурний, АКЗ та навіть нудистський. Найкращими і наймалолюднішими є віддалені пляжі Бердянської коси, але там немає розважальних об'єктів.

Окрім пляжів Бердянськ славиться як грязьовий курорт. Лимани й солоні озера, розташовані біля гирла ріки Берда на початку Бердянської коси, містять унікальні цілющі грязі та мінеральні джерела, показані при лікуванні опорно-рухового апарату, нервової системи та органів дихання.

Розваги. Бердянськ – райцентр, в якому мешкає понад 100 тисяч осіб. Тому тут є різноманітні розваги: дискотеки, клуби, парки розваг, аквапарк, зоопарк, дельфінарій, різні атракціони.

З культурних розваг тут ще можна відвідати ряд музеїв, в тому числі – краєзнавчий, художній і музей міста Бердянська, парк ім. Шмідта, ландшафтні заказники "Заплава р. Берда" і "Оголовок Бердянської коси", а також – вікове дерево горіху грецького.

Ціни. Стандартний номер готелю для 2-ох дорослих та дітей до 5 років коштує в розпал сезону – 2000-2500 гривень. Люкс для двох дорослих обійдеться дорожче на 300-500 гривень. Для VIP-проживання доведеться викласти до 3000 гривень. 

Коблеве

Березанський район, Миколаївська область

Коблеве
Коблеве представлене піщаним пляжем, який люблять туристи

Розташування і як доїхати. Курорт Коблеве – за 4 кілометри від села Коблеве, де проходить міжнародна траса М14 (Одеса-Мелітополь-Новоазовськ). З автовокзалів Миколаєва та Одеси регулярно ходять автобуси.

Пляж. Піщаний, довжиною 7 кілометрів. На Чорному морі.

Розваги. У Коблевому два аквапарки, дельфінарій, лунапарк, кафе, ресторани, магазини, ринки, сервіси, клуби. Тут також прекрасна природа – сосновий бір, заповідна територія, Тилігульський лиман.

Ціни. За економ-кімнату в розпал сезону доведеться викласти 500-800 гривень. За котедж з просторим номером та дерев'яними терасами, який розрахований на 2 дорослих та 2 дітей обійдеться у 1800 гривень. В котеджі є кухня, кондиціонер, санвузол, телевізор та холодильник. В багатьох приватних будинках чи котеджах пропонують сніданок, обід та вечерю приблизно за 300 гривень на день. 

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Залізний Порт

Голопристанський район, Херсонська область

Залізний Порт має чим здивувати туристів
Залізний Порт має чим здивувати туристів

Розташування та як доїхати. Залізний Порт розташований за 103 кілометри від Херсону, рейсовий автобус з херсонського залізничного вокзалу коштує 100 гривень. Приватні перевізники довезуть також з Дніпропетровська, Запоріжжя (близько 300 гривень). 

Пляж. Піщаний, з домішками дрібних мушель, 7-кілометровий, на Чорному морі. Насправді ніякого порту в селищі немає, а тому відпочинок тут – екологічно чистий. Лінія берега рівна, без бухт, а тому зміна погоди настає досить швидко – шторм може налетіти раптово. У середині серпня значно збільшується кількість медуз.

Розваги. Звичні для всякого курорту бари, дискотеки, нічні клуби, а також ринки, магазини і аптеки тут теж є. Крім того – є аквапарк і луна-парк.

Також спритні організатори тут запропонують з'їздити на екскурсію: наприклад, за 15 кілометрів – до цілющого гейзеру, до Чорноморського біосферного заповідника – за 56 кілометрів, або на острів Джарилгач. Чи в паланку Запорізької Січі – це за 92 кілометри від Залізного Порту.

Ціни. Приватні домоволодіння запропонують житло за 350 гривень з людини за добу, в залежності від наявності зручностей. Пансіонати пропонують різні номери за від 250 до 300 гривень. Номери в готелях – 800 гривень і вище, залежно від бажаного комфорту.

Скадовськ

Херсонська область

У Скадовську ви відкриєте для себе неймовірні краєвиди
У Скадовську ви відкриєте для себе неймовірні краєвиди

Розташування і як доїхати. Найближча залізнична станція – Каланчак (52 км). Від Херсону на авто – 97 кілометрів, від Києва – 645 кілометрів. Автобусом (маршруткою) до Скадовська найпростіше доїхати з Херсону або Миколаєва.

Пляж. У місті є декілька різних пляжів, є платні і безкоштовні, здебільшого піщані. Але є й такі, де спуск у воду – сходами (на Центральному). Але на всіх пляжах море мілководне, тепле й безпечне, глибини від двох метрів починаються не ближче 50-100 метрів від берега (хоча це Чорне море). Недарма Скадовськ вважають дитячим курортом.

Розваги. У місті є дельфінарій, парки розваг, кафе та всі інші потрібні об’єкти інфраструктури. За 8 кілометрів знаходиться унікальний острів Джарилгач, там майже в незайманому вигляді збереглася флора й фауна: дикі кабани, олені й муфлони. Зі Скадовська на острів ходить катер.

Ціни. Кімнати у приватному секторі в розпал сезону обійдуться в 600 гривень. Хостели зі зручностями – від 350 гривень за добу з людини. Пансіонати обійдуться в 400-600 гривень. Номер в готелі – 1000 гривень. Зняти квартиру – від 1400 гривень за 2 доби. Від 1000 гривень – за будинок без господарів.

Автор: Яніна Ткачук
Теги: LifeStyle Новини Одеси Новини Миколаєва Статті Відпочинок Подорожі Новини Херсона
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