Морські курорти України: куди відправитися на відпочинок

Вже зовcім скоро настане пляжний сезон, і поки українці чекають на відпочинок, а відомі туристичні країни ще не поспішають відкривати свої кордони, редакція LifeStyle 24 радить звернути увагу на внутрішній туризм. Про українські морські курорти з найрозвиненішою інфраструктурою – читайте далі.

Цьогорічне літо точно не буде схоже на усі попередні. Попри складну ситуацію з пандемією коронавірусу, не всі країни готові до потоку туристів. Поніжитися на пляжах Кіпру чи Чорногорії можна буде лише з липня, а полетіти в Єгипет туристам дозволять лише в жовтні, повідомляє 24 канал.

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Попри складну ситуацію у світі, радимо не втрачати ентузіазму та пізнавати курортний відпочинок в Україні.

Морські курорти України

Затока

Білгород-Дністровський район, Одеська область



Сплануйте цього року відпочинок в Затоці

Розташування і як доїхати. Затока розташована за 18 кілометрів від залізниці та 20 кілометрів від автотраси Білгород-Дністровського, і за 62 кілометри від Одеси. Доїхати можна пасажирським поїздом чи електричкою з Одеси, власним авто трасою Е87-Р70 (Одеса-Монаші). Також є постійне приміське автобусне сполучення з районними і обласними центрами та Києвом.

Пляж. Піщаний, завдовжки 5 кілометрів і шириною 50 метрів на Чорному морі. Крім цього ще є Дністровський і Будацький лимани. Загалом поблизу Затоки — до 20 кілометрів пляжів. Зауважимо: далеко не всі вони облаштовані парасолями, лежаками і навіть урнами. Зазвичай більш "цивілізовані" пляжі поблизу пансіонатів та баз відпочинку.

Розваги. У Затоці є всі блага для відпочивальників: розважальні комплекси, басейни, сауни, дискотеки і нічні клуби, більярд, водолікарня. Зазначимо, що у зв'язку з пандемією коронавірусу можливі обмеження або ж дотримання певної відстані одне від одного.

Ціни. Приватний сектор пропонує житло в межах 600-700 гривень з людини за добу. Повноцінні апартаменти з власною кухнею, меблями і відмінними побутовими приладами обійдуться у 1200-2000 гривень.

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Бердянськ

Запорізька область



Бердянськ славиться грязьовим курортом

Розташування і як доїхати. Бердянськ розташований за 200 кілометрів від Запоріжжя. Від Києва туди – 800-900 кілометрів, дивлячись, яку трасу обрати. Найоптимальніша за кількістю ям – через Умань, Миколаїв, Мелітополь (E95/Е 95/М05 і M14/Е58). Поїзди у Бердянськ ходять влітку з Києва, Кривого Рогу, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Сум, Полтави і Кременчука. Але квитки на поїзд брати треба завчасно (іноді і за 20 днів до виїзду, як у випадку з Києвом).

Пляж. Піщаний. Бердянська піщана коса з пляжами врізається в Азовське море на 23 кілометри. У самому Бердянську пляжів 6: Центральний, 2 міські – у Слобідці та Лисках, Лазурний, АКЗ та навіть нудистський. Найкращими і наймалолюднішими є віддалені пляжі Бердянської коси, але там немає розважальних об'єктів.

Окрім пляжів Бердянськ славиться як грязьовий курорт. Лимани й солоні озера, розташовані біля гирла ріки Берда на початку Бердянської коси, містять унікальні цілющі грязі та мінеральні джерела, показані при лікуванні опорно-рухового апарату, нервової системи та органів дихання.

Розваги. Бердянськ – райцентр, в якому мешкає понад 100 тисяч осіб. Тому тут є різноманітні розваги: дискотеки, клуби, парки розваг, аквапарк, зоопарк, дельфінарій, різні атракціони.

З культурних розваг тут ще можна відвідати ряд музеїв, в тому числі – краєзнавчий, художній і музей міста Бердянська, парк ім. Шмідта, ландшафтні заказники "Заплава р. Берда" і "Оголовок Бердянської коси", а також – вікове дерево горіху грецького.

Ціни. Стандартний номер готелю для 2-ох дорослих та дітей до 5 років коштує в розпал сезону – 2000-2500 гривень. Люкс для двох дорослих обійдеться дорожче на 300-500 гривень. Для VIP-проживання доведеться викласти до 3000 гривень.

Коблеве

Березанський район, Миколаївська область



Коблеве представлене піщаним пляжем, який люблять туристи

Розташування і як доїхати. Курорт Коблеве – за 4 кілометри від села Коблеве, де проходить міжнародна траса М14 (Одеса-Мелітополь-Новоазовськ). З автовокзалів Миколаєва та Одеси регулярно ходять автобуси.

Пляж. Піщаний, довжиною 7 кілометрів. На Чорному морі.

Розваги. У Коблевому два аквапарки, дельфінарій, лунапарк, кафе, ресторани, магазини, ринки, сервіси, клуби. Тут також прекрасна природа – сосновий бір, заповідна територія, Тилігульський лиман.

Ціни. За економ-кімнату в розпал сезону доведеться викласти 500-800 гривень. За котедж з просторим номером та дерев'яними терасами, який розрахований на 2 дорослих та 2 дітей обійдеться у 1800 гривень. В котеджі є кухня, кондиціонер, санвузол, телевізор та холодильник. В багатьох приватних будинках чи котеджах пропонують сніданок, обід та вечерю приблизно за 300 гривень на день.

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Залізний Порт

Голопристанський район, Херсонська область



Залізний Порт має чим здивувати туристів

Розташування та як доїхати. Залізний Порт розташований за 103 кілометри від Херсону, рейсовий автобус з херсонського залізничного вокзалу коштує 100 гривень. Приватні перевізники довезуть також з Дніпропетровська, Запоріжжя (близько 300 гривень).

Пляж. Піщаний, з домішками дрібних мушель, 7-кілометровий, на Чорному морі. Насправді ніякого порту в селищі немає, а тому відпочинок тут – екологічно чистий. Лінія берега рівна, без бухт, а тому зміна погоди настає досить швидко – шторм може налетіти раптово. У середині серпня значно збільшується кількість медуз.

Розваги. Звичні для всякого курорту бари, дискотеки, нічні клуби, а також ринки, магазини і аптеки тут теж є. Крім того – є аквапарк і луна-парк.

Також спритні організатори тут запропонують з'їздити на екскурсію: наприклад, за 15 кілометрів – до цілющого гейзеру, до Чорноморського біосферного заповідника – за 56 кілометрів, або на острів Джарилгач. Чи в паланку Запорізької Січі – це за 92 кілометри від Залізного Порту.

Ціни. Приватні домоволодіння запропонують житло за 350 гривень з людини за добу, в залежності від наявності зручностей. Пансіонати пропонують різні номери за від 250 до 300 гривень. Номери в готелях – 800 гривень і вище, залежно від бажаного комфорту.

Скадовськ

Херсонська область



У Скадовську ви відкриєте для себе неймовірні краєвиди

Розташування і як доїхати. Найближча залізнична станція – Каланчак (52 км). Від Херсону на авто – 97 кілометрів, від Києва – 645 кілометрів. Автобусом (маршруткою) до Скадовська найпростіше доїхати з Херсону або Миколаєва.

Пляж. У місті є декілька різних пляжів, є платні і безкоштовні, здебільшого піщані. Але є й такі, де спуск у воду – сходами (на Центральному). Але на всіх пляжах море мілководне, тепле й безпечне, глибини від двох метрів починаються не ближче 50-100 метрів від берега (хоча це Чорне море). Недарма Скадовськ вважають дитячим курортом.

Розваги. У місті є дельфінарій, парки розваг, кафе та всі інші потрібні об’єкти інфраструктури. За 8 кілометрів знаходиться унікальний острів Джарилгач, там майже в незайманому вигляді збереглася флора й фауна: дикі кабани, олені й муфлони. Зі Скадовська на острів ходить катер.

Ціни. Кімнати у приватному секторі в розпал сезону обійдуться в 600 гривень. Хостели зі зручностями – від 350 гривень за добу з людини. Пансіонати обійдуться в 400-600 гривень. Номер в готелі – 1000 гривень. Зняти квартиру – від 1400 гривень за 2 доби. Від 1000 гривень – за будинок без господарів.