На фоні розкішного авто: Емілі Ратажковскі оголила струнку фігуру

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

28-річна модель Емілі Ратажковскі насолоджується розпалом сезону наповну. Зваблива американка поділилася сексуальним фото в купальнику на фоні яскравого автомобіля.

Нещодавно Емілі Ратажковскі стала справжньою зіркою імітованого подіуму на лавандових полях у Провансі. Одразу після дефілювання у пікантній сукні Емілі Ратажковскі відправилася на вікенд зі своїм чоловіком, орендувавши яскраву автівку.

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Так, аби поставити пташку у графі "кількаденний відпочинок", Емілі Ратажковскі традиційно зробила кілька сексапільних фото. На світлині, яку американка зробила на фронтальну камеру, вона постала у літньому топі з глибоким декольте, а от на кадрі поруч з червоною машиною модель позувала у доволі гарячішому образі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

На ній був крихітний купальник приглушеного помаранчевого кольору, а також червона пов'язка на голові. На плечі красувалася трендова солом’яна сумка, а сама вона позувала перед камерою у такому ракурсі, аби підкреслити всі переваги своєї фігури.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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