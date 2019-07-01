На фоні розкішного авто: Емілі Ратажковскі оголила струнку фігуру

28-річна модель Емілі Ратажковскі насолоджується розпалом сезону наповну. Зваблива американка поділилася сексуальним фото в купальнику на фоні яскравого автомобіля.

Нещодавно Емілі Ратажковскі стала справжньою зіркою імітованого подіуму на лавандових полях у Провансі. Одразу після дефілювання у пікантній сукні Емілі Ратажковскі відправилася на вікенд зі своїм чоловіком, орендувавши яскраву автівку.

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Так, аби поставити пташку у графі "кількаденний відпочинок", Емілі Ратажковскі традиційно зробила кілька сексапільних фото. На світлині, яку американка зробила на фронтальну камеру, вона постала у літньому топі з глибоким декольте, а от на кадрі поруч з червоною машиною модель позувала у доволі гарячішому образі.

На ній був крихітний купальник приглушеного помаранчевого кольору, а також червона пов'язка на голові. На плечі красувалася трендова солом’яна сумка, а сама вона позувала перед камерою у такому ракурсі, аби підкреслити всі переваги своєї фігури.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata