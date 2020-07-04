Ексучасниця гурту "Время и Стекло" впродовж усієї музичної кар'єри хизувалася стрункими формами на сцені у відвертих образах. Надя Дорофєєва вирішила продемонструвати, що на карантині час не гаяла й працювала над своєю фігурою. Підтягнуте тіло вона показала у бікіні поряд з чоловіком.

Як і більшість зірок українського шоу-бізнесу, Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом вже встигли відвідати Одесу, яка цього літнього сезону приймає туристів з усієї країни. Проте релакс подружжя на курорті тривав недовго, а у своєму інстаграмі зірка вже публікує відверті світлини поблизу заміського будинку.

До теми У купальнику на яхті: Надя Дорофєєва розбурхала мережу гарячим фото з чоловіком

Спекотні літні вечори співачка проводить біля басейну й засмагає під палючим сонцем у купальнику. Вона позувала у яскраво-червоному бікіні, показавши тіло у всій красі. На фото підписники та музичний продюсер Ірина Горова, яка 10 років працювала з гуртом "Время и Стекло", помітили фантастичний прес зірки. У кадрі Дорофєєва засвітила й стегна у крихітних трусиках. Відсутність одягу дозволила їй продемонструвати й татуювання на тілі, яких й неї аж 14.

Чоловік Володимир Дантес пригорнув красуню-дружину, з якою обрав своєрідні family look. Він постав у червоних плавках, які гармоніювали з кольором купальника артистки. У руках Дантес тримав келих холодного напою, який ідеально освіжає у спекотний вечір.

"Літні вечори найулюбленіші", – написала Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва у бікіні з чоловіком / Фото Instagram / @nadyadorofeeva