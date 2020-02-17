Наомі Кемпбелл вийшла на подіум у яскравому стрітстайл-образі

Британська супермодель у свої 49 років впевнено дефілює найпрестижнішими світовими подіумами у вбранні від преміальних модельєрів. На показі колекції Tommy Hilfiger вона приголомшила виходом у неоновому одязі оверсайз.

Наомі Кемпбелл по праву можна назвати однією з найбільш видатних моделей на теренах модної індустрії. Вона радо підтримує найбільш епатажні ідеї видатних дизайнерів, стаючи головним діамантом феєричних перформенсів.

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Цього разу вона очолила зірковий склад моделей на показі колекції весна-літо американського будинку Tommy Hilfiger у рамках Лондонського тижня моди. Вбрання з нової лінійки створювали у співпраці з іменитим автогонщиком Льюїсом Гамільтоном, що відобразилося на стилі одягу.

Наомі Кемпбелл постала на подіумі в спортивному образі, який підкреслив її довгі ноги. Вона позувала у сіро-неоновому костюмі оверсайз та масивних кросівках на платформі у тон вбрання. Вишуканості такому стрітстайл-аутфіту додала чорна хустинка. Власним прикладом модель доводить, що виглядає приголомшливо навіть у свої 49 років.



Наомі Кемпбелл на показі колекції Tommy Hilfiger / Getty Images

Компанію на подіумі одній з найбільш успішних моделей склали зіркові колеги Алессандра Амброзіо, Вінні Гарлоу та Кендіс Сванепул. Варто зазначити, що одяг колекції виготовлений з екологічних матеріалів та вже вживаних речей.