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Найбільш продавані виконавці 2019 року: хто очолив рейтинг

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Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш продаваних артистів 2019 року / Instagram / @taylorswift

Міжнародна федерація виробників фонограми (IFPI) оголосила рейтинг найбільш продаваних виконавців 2019 року. Першу позицію зайняла головна зірка США Тейлор Свіфт, друге місце посів британський попмузикант Ед Ширан, а замкнув трійку лідерів американський репер Пост Малоун.

Днями IFPI оголосила, хто увійшов до числа найбільш продаваних виконавців минулого року. Коли складали цей рейтинг, то враховували не лише успіх артиста на цифрових платформах, але й в обігу аналогових записів. Очолила список виконавців одна із найпопулярніших співачок сучасності Тейлор Свіфт.

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Американська акторка та виконавиця Тейлор Свіфт випустила сьомий студійний альбом Lover в серпні минулого року. За перший тиждень було продано 3 мільйони примірників, а вже в січні 2020 року зафіксували продаж 5 мільйонів копій.

Тейлор Свіфт – Lover: дивіться відео онлайн

Британський музикант Ед Ширан в липні 2019 року презентував альбом №6 Collaborations Project, який записав у співавторстві із Stormzy, Cardi B та Camila Cabello.

Ед Ширан – Shape of you: дивіться відео онлайн

Третє місце посів репер з Америки Пост Малоун. У вересні минулого року він випустив третій студійний альбом Bleeding Hollywood.

Пост Малоун – Rockstar: дивіться відео онлайн

Також в 10-ку найбільш продаваних виконавців увійшли: Біллі Айліш, Queen, Аріана Гранде, BTS, Drake, Леді Гага та The Beatles.

Найбільш продавані артисти 2019
Найбільш продавані артисти 2019 року / Фото: IFPI

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle The Beatles Аріана Гранде Леді Гага Біллі Айліш Тейлор Свіфт
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