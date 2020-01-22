Найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук показав свою обраницю

Популярний український актор, учасник проєкту "Танці з зірками", найкрасивіший чоловік планети за версією конкурсу Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук вже не самотній. Серце красеня довгий час було вільне, проте зараз у Богдана є обраниця.

Ще декілька місяців тому чоловік розповідав, що не має дівчини, проте від тоді красеня не раз бачили у компанії однієї дівчини. Кохану Богдана звуть Олена, живе дівчина в Одесі. Про неї розповіла ведуча ТСН Соломія Вітвіцька у своєму каналі в телеграмі.

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Соломія поділилася відео з презентації нового сезону "Світу навиворіт", яка відбулася у вівторок, 21 січня. Туди Богдан Юсипчук прийшов із Оленою.

Часто бачу пару разом на різних презентаціях, хоча й ця чарівна білявка мешкає в Одесі. Кохання ж перемагає усі відстані, тож, у відео Богдан натякає, що незабаром можна очікувати освідчення. Знаю, що ремонт у Києві в омріяній квартирі цього красеня ще триває, але чекаємо гарних романтичних новин,

– написала Соломія в публікації.

Зазначимо, Соломія Вітвіцька створила свій телеграм-канал "Особливе з Соломією", де розповідає про цікаві та ексклюзивні подробиці українського зіркового й культурного життя.