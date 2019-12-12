Найвідоміша модель plus size Ешлі Грем підірвала мережу кумедним відео

Знаменитість, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, не полишає зйомок навіть на таких пізніх термінах. Днями вона завітала на вечірнє шоу до американського коміка Джиммі Феллона. Під час підготовки до випуску Ешлі Грем станцювала в гримерці танець живота і пожартувала про свої об'ємні форми. Фанати помітили дещо більше.

Американська модель, яка сколихнула індустрію моди, зараз чекає на народження первістка. Проте зірка не відмовляється від фотозйомок та з радістю стає гостею популярних шоу. Вона отримує насолоду від стану вагітності та демонструє свій округлий живіт на широких екранах.

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Так, до студії Ешлі Грем запросив знаменитий телеведучий та продюсер Джиммі Феллон. В ефірі "The Tonight Show" модель з'явилася в обтислій сукні з квітковим принтом, яка лише підкреслювала її форми.

У гримерці вона станцювала дивний танець під час якого рухала животом. Вона зауважила, що лише продовжила збільшуватися і натякнула, що зараз може танцювати хіба так.

Проте прихильники не лише підтримали дотепний жарт зірки, а й зробили власні прогнози. Вони помітили, що живіт вагітної значно опустився, а тому її пологи мають настати швидше призначених термінів. На ці судження дівчина відреагувала спокійно та оптимістично. Ешлі Грем висловила сподівання, що її син народиться на дев'ятому місяці її вагітності, але майбутні батьки вже підготували кімнату для малюка.

Нещодавно Ешлі Грем прикрасила обкладинку американського журналу Vogue, отримавши титул "Модель, що змінила індустрію". На одній зі світлин Ешлі Грем постала в обіймах свого чоловіка Джастіна Ервіна. Вона подякувала коханому за любов та турботу, яку вона сповна відчуває з перших днів вагітності.