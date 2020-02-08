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Олена Зеленська підтримала чоловіка під час візиту до Ватикану: лаконічне вбрання першої леді

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Олена Зеленська з офіційним візитом у Ватикані / Instagram / @olenazelenska_official

Сьогодні, 8 лютого, розпочався офіційний візит Президента України до Ватикану. Разом з дружиною Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском. Для аудієнції перша леді обрала трендове вбрання у чорних кольорах.

До впливових політичних родин завжди прикуті тисячі пильних поглядів. А кожен вихід пари – грандіозна подія не лише для преси, а й для модної індустрії. Олена Зеленська часто підтримує свого чоловіка під час відповідальних робочих поїздок. Не став винятком й офіційний візит президента до Ватикану. Подружжя вже встигло зустрітися з Папою Римським.

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Олена швидко спромоглася завоювати звання найстильнішої першої леді за всю історію незалежності України. Цього разу їй вкотре вдалося приголомшити світову спільноту своїм вишуканим смаком. На аудієнції вона постала у стриманій сукні довжини міді чорного кольору з баско. Її тендітну фіругу підкреслив тонкий шкіряний ремінець на талії.

Світле волосся Олена Зеленська зібрала у низький хвіст, а лаконічну зачіску доповнила трендовим мереживним обручем.На ній мінімум прикрас – обручка та ледь помітні срібні сережки. Завершили аутфіт total black туфлі-човники на підборах. Цей look є безпрограшним варіантом для ділових зустрічей та офіційних виходів. 

олена зеленська
Олена Зеленська під час офіційного візиту у Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official


Олена Зеленська під час офіційного візиту у Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official


Олена Зеленська під час офіційного візиту у Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official


Олена Зеленська під час офіційного візиту у Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська Ватикан
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