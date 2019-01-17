Ольга Фреймут розповіла, за чим сумувала під час подорожі: відверті зізнання

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут провела різдвяні канікули зі своїм чоловіком Володимиром Локотко і дітьми в горах Швейцарії. Але час відпочинку заінчився і сімейство повернулося додому. Оля розповіла шанувальникам, чого їй бракувало на курорті і за чим вона найбільше сумувала.

Оля Фреймут опублікувала новий знімок, під яким відверто розповіла про відчуття після повернення додому, на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменита українська телеведуча зізналася шанувальникам, що сумувала за домом і їй бракувало буденних речей.

Яка радість повернутися додому. До засніжених схилів за вікном, різьблених червоним ранковим сонцем. До схудлого кота Мурчика, якому довелося дієтувати кормом увесь цей час. До щовечірніх купань дітей, таких схожих між собою,
– прокоментувала фото Оля Фреймут.

Також жінка додала, що любить подорожі за те, що вони нагадують, як добре бути вдома і що її душа завжди в Україні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові мами Відпочинок
Джерело: 24 канал
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