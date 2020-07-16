Вихідні не за горами, а це означає, що їх треба провести з користю. Пропонуємо вам мальовничі місця Буковини, де можна весело провести час, позасмагати та поплавати в озері та басейнах.

Літо у розпалі, а це означає, що вам треба вдосталь насолодитися теплими днями. Оскільки не всім вдається поїхати на море, а хтось не ризикує відправлятися за кордон, редакція LifeStyle 24 склала добірку локацій Буковини, де можна поніжитися на сонці та провести час біля водойми. Читайте також Де поплавати на Закарпатті: добірка відпочинкових зон

Туристично-розважальний комплекс "Аква-Плюс"

Де: село Кам`яна, Сторожинецький район

У туристично-розважальному комплексі "Аква-Плюс" на гостей чекає якісний відпочинок на березі озера, неподалік Чернівців. Тут для відпочивальників є альтанки та павільйони. Окрім водних атракціонів в комплексі можна зіграти у футбол та волейбол, посмажити шашлик та порибилити. "Аква-плюс" пропонує гостям п’ять басейнів з підігрівом.



Туристично-розважальний комплекс "Аква-плюс"

Є сімейний басейн та окремий басейн для дітей. Вартість в будні дні складає 200 грн з дорослих, діти до 14 років – 100 грн, у вихідні вартість 300 грн з дорослих, з дітей – 150 грн. Щодня після 17 години вечора – знижка 50% для всіх. Для дітей зростом до 1 метра – вхід безкоштовний.

Як доїхати:

З вулиці Сторожинецької в Чернівцях можна доїхати мікроавтобусом на Сторожинець до села Кам’яна, в якому є туристично-розважальний комплекс "Аква-Плюс".

Озера у Сонячній Долині

Де: село Бояни, Новоселицький район

Сонячна Долина – це гірськолижний курорт в Чернівецькій області в селі Бояни. Комплекс спеціально розроблений для сімейного відпочинку. На території пляжного комплексу, окрім басейнів ще є 5 озер. Відпочинок біля басейнів коштує 200 грн у будні дні та 250 грн у вихідні дні. Купання в озері – безкоштовне для відвідувачів бази.

Озеро №2 розташоване у самому центрі Сонячної Долини, між готелем Fortezza та альтанковим містечком. Озеро глибоке, тож відпочивальників попереджають дотримуватися техніки безпеки, бути обережними та пильнувати дітей. Користуватися пляжами для купання можуть всі гості безкоштовно.



Озеро у Сонячній долині

Озеро №4 розташоване біля підніжжя гірськолижного комплексу. Озеро найкраще підійде для пляжного відпочинку із врахуванням всіх аспектів. Тут є гравійне дно та штучний пісок, роздягальні з душовими та зручними стоянками. Озеро №4 розташоване одразу за Озером №3, звідки постійно надходить чиста вода.

Озеро №5 найбільше з усіх озер Сонячної Долини. Воно розташоване одразу біля в’їзду на територію комплексу. Окрім пляжного відпочинку, гості можуть скористатися тут різноманітними атракціонами, зокрема й екстремальними. На території готелю Mariletta обладнаний пляж, є дитячі атракціони, альтанки, мангали, стадіони, басейни, бар.

Як доїхати:

Озеро розташоване від Чернівців у 20 кілометрах. Можна доїхати маршруткою "Чернівці – Новоселиця" а від траси до комплексу – своїм ходом.

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Басейн "Фішка"

Де: місто Новоселиця, вул. Комарова, 48-Д

До послуг відпочивальників тут цілих три басейни – дорослий (25х15 м), дитячий та джакузі. Працює найсучасніша фільтраційна система. Комплекс збудований за всіма сучасними стандартами. Воду в басейнах підігрівають, ввечері вмикають ілюмінацію. Крім цього, тут є лежаки, закриті шале, альтанки з м’якими зручними матрацами, шторками тощо. А також на території є бар, літнє кафе та сауна.

Як доїхати:

З вулиці Руської, 250 кожного дня з 7 ранку курсує маршрутний автобус до міста Новоселиця. Останній рейс сполученням Чернівці – Новоселиця здійснюється щоденно 19 годині.

Георг Парк, туристичний комплекс

Де: село Тарашани, вул. Валякузьминська, 6

На території комплексу є спортивні майданчики, дитячий майданчик, ресторан, готель. Є дві сауни – фінська і турецька. На касі басейну можна придбати будь-який товар, потрібний для купання. Розмір басейну – 25х10 м, глибина – 1,5 метри. Комплекс працює щодня з 10 по 20 годину. В будні дні вхід на територію комплексу на весь день коштує 250 грн, у вихідні – 350 грн. Для дітей зростом до 1 метра – вхід безкоштовний. Для дітей віком до 14 років – 50% ві ціни.



Георг Парк розташований в селі Тарашани

Як доїхати:

Село Тарашани розташовані за 22 кілометри від Чернівців. Добратися можна автобусами, що їдуть через Тарашани.

Луковиця

Де: село Луковиця, Глибоцького району

Озеро Луковиця не є популярним серед туристів через відсутність інфраструктури, втім на озері часто відпочивають місцеві. Розташоване озеро неподалік Чернівців. Це ідеальне місце для того, щоб зібратися з друзями та відпочити великою компанією, адже тут можна посмажити шашлик. В'їзд на озеро машиною коштує 100 гривень.



Озеро Луковиця

Як доїхати:

Якщо у вас немає автомобіля, то дістатися в село Луковиця можна маршруткою, яка відправляється з Чернівецького автовокзалу на Руській.