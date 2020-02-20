Оззі Осборн розповів про численні недуги: Я цілодобово долаю нестерпний біль

Лише наприкінці січня британський рок-музикант зізнався, що в лютому минулого року в нього діагностували хворобу Паркінсона. Оззі Осборн намагається уникнути думок про смертельну недугу, проте нестерпний біль не дозволяє йому почуватися щасливим.

Днями легендарний Оззі Осборн під час інтерв'ю розповів про те, як почувається впродож останнього року. Як повідомляє видання The Sun, самопочуття зірки значно погіршилося після того, які впав зі сходів свого будинку й пошкодив шию. Її виконавець травмував ще 2003 року в результаті аварії на квадроциклі.

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Проте операції на шиї, після якої розвинулася хвороба Паркінсона, передувала екстренна госпіталізація із запаленням легень та інфекційне захворювання руки. Зараз у нього пошкоджені шия, спина, руки та плечі. Оззі Осборн зізнався, що нестерпні болі зводять його з глузду.

Якби можна було вибирати між хворобою Паркінсона і чортовою шиєю, я б вибрав Паркінсона, адже я вже рік нічого не можу робити,

– зізнався виконавець.



Оззі Осборн зізнався про нестерпний біль / Instagram / @ozzyosbourne

Рок-легенда відверто зізнається про те, що за своє життя йому доводилося долати безліч залежностей. Він мав серйозні проблеми з алкоголем та наркотиками. Тепер єдині препарати, які щоденно вживає співак під контролем медсестри, – знеболюючі. Зараз він відчуває себе безпомічним, адже йому потрібна допомога у виконанні буденних речей – переодягтися та прийняти ванну: "Одужання триває так нестерпно повільно. Я ніколи не був таким розбитим у своєму житті, і, повірте, я робив певні дурні вчинки".

Варто зазначити, що Оззі Осборну довелося скасувати концерти через смертельну хворобу Паркінсона. Впродовж 2020 року у нього було заплановане велике турне No More Tours 2 у Північній Америці. Проте у квітні він планує відправитися на лікування до Швейцарії, адже американські лікарі не змогли надати йому повноцінної допомоги.