Оззі Осборн розповів як почувається після діагностики хвороби Паркінсона

Легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн, в якого діагностували невиліковну хворобу Паркінсона розповів, як живе після такої новини та що планує робити далі. Недугу діагностували ще минулого року, проте Осборн поділився цієї інформацією зовсім нещодавно, 21 січня.

71-річний Оззі Осборн зізнався, що не відчуває себе щасливим, оскільки втратив здоров’я, проте зациклюватися на думках про смерть не збирається. Подробицями життя після діагностики хвороби музикант поділився в інтерв’ю музичному журналу Kerrang.

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У 2019 році Оззі госпіталізували із запаленням легень. Тоді він був змушений відкласти світове турне. Після хвороби він відновлювався вдома, де вибив металеві стрижні, які йому імплантували у 2003 році після аварії на квадроциклах. Наслідком цього стали серйозні травми спини, шиї та плечей. Осборн переніс операцію на шиї, після якої розвинулася хвороба Паркінсона.

Чи думаю я про те, коли прийде мій час? Так, я думаю про смерть. Але не турбуюся про це. Мене тут не буде через 15 років. Я не зациклююсь на цьому, бо це трапиться з нами усіма. Хвороба вибила з мене все лайно, але я все ще тут. Насправді, я турбувався про смерть більше, коли був молодшим. Зараз просто намагаюся насолоджуватися речами якомога більше, хоча іноді це так важко,

– розповідає музикант.

Зараз він готовий випустити дванадцятий студійний альбом Ordinary Man.

Я щиро вірю в те, що створення цього альбому – найкращі ліки, які я міг отримати. Я робив те, що мені подобається. Хотів би зробити більше, але навіть це було чудово,

– зізнається Оззі Осборн.