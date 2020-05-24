Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова позувала топлес: фото 18+

Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова вразила шанувальників надзвичайно відвертим фото. На світлині, яка вже встигла розбурхати мережу, дівчина позує топлес.

Хоча фінал ювілейного сезону найромантичнічого шоу країни вже позаду і Максим Михайлюк зробив свій вибір, проте активні обговорення навколо розвитку подій в останньому випуску не вщухають. Також учасниці діляться своїми враження та емоціями із шанувальниками. Окрім цього, в мережі можна побачити багато цікавих та неймовірних світлин з "Холостяка". Так, на особистій сторінці переможниці в інстаграмі з'явилося фото, яке приголомшило глядачів.

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На пікантному знімку Даша позує повністю оголеною. Можна побачити лише фрагмент її трусиків чорного кольору, а оголені груди дівчина прикрила руками. Такий кадр викликав активні обговорення в мережі.

Своє розкішне довге волосся Даша вклала в легкі локони, а поодинокі пасма спадають їй на обличчя та додають образу ще більшої сексуальності. На обличчі в неї бачимо насичений макіяж з акцентом на очах та матовою помадою нюдового кольору на губах.

Привертають увагу руки Ульянової. Вона показала їх так, що видно ту саму каблучку, яку Максим вручив їй у фіналі.

Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa