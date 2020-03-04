Поки не можу розповісти, чому я тут, – Джамала заінтригувала світлинами з Амстердаму

Знаменита українська співачка Джамала, яка нещодавно розповіла, що вдруге вагітна, тепер поділилася з прихильниками фотографіями з Амстердаму і заінтригувала підписом публікації.

Джамала активно ділиться з підписниками в інстаграмі творчим розвитком, а останнім часом все частіше поширює сімейні фотографії. Днями знаменитість поїхала в Амстердам. Про це вона розповіла у своєму фотоблогу.

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Артистка чекає на появу другої дитини та продовжує вести активне та насичене життя. Вона вміє поєднувати роботу та відпочинок, знаходити час для чоловіка і сина. Проте не забуває і про творчість. Нещодавно вона відправилася в Амстердам і, здається, готує для прихильників дещо цікаве, проте, що саме не розсекречує.

І чого це я так загадково усміхаюся? Поки не можу розповісти, чому я тут, але скоро ви про все дізнаєтеся! Ось вам трохи похмурого і при цьому дуже комфортного Амстердаму,

– написала в публікації виконавиця.

На кадрах Джамала позує у вишневій екоспідниці довжини міді та чорній кофті з принтом. Таке вбрання зірка поєднала із взуттям чорного кольору. На обличчі в знаменитості природний макіяж, а волосся вкладене рівно.