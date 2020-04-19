Полякова, Федишин та Фреймут: як українські зірки відзначають свято Великодня

Сьогодні, 19 квітня, православні християни відзначають найбільше релігійне свято день Світлого Христового Воскресіння. Цьогоріч вірянам доводиться дивитися великоднє богослужіння онлайн у вузькому родинному колі. Українські зірки показали свої великодні кошики та привітали прихильників зі світлим святом Пасхи.

Великдень 2020 року українці відзначають по-особливому: замість традиційної церковної служби – онлайн-трансляція, а замість довгоочікуваних святкувань з ріднею – великодній стіл вдома. Вітчизняні зірки одне за одним демонструють свої пасхальні кошики та вітають шанувальників на особистих сторінках у соціальних мережах.

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Однією з перших українських знаменитостей своє великоднє привітання опублікувала Оля Полякова. Співачка поділилася світлиною, на якій постала разом з доньками Алісою та Марією у вишуканих образах поблизу свого маєтку. Родина зірки влаштувала аристократичне чаювання з фруктами та паскою, яку господиня приготувала власноруч. "Вітаємо зі святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", – написала Полякова.

Знаменита телеведуча Ольга Фреймут розповіла, що разом з дітьми та чоловіком відвідала богослужіння перед телевізором. Вони дивилися трансляцію з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Фреймут зазначила, попри те, що храм був порожнім як ніколи до цього, їй вдалося відчути присутність сотні тисяч християн зі всього світу та особливу силу молитви. Ведуча показала паску зі свого великоднього столу, лаконічно прикрашену скибкою апельсину.

Львів'янка Ірина Федишин продемонструвала, як її сини збирають великодній кошик та спостерігають за онлайн-трансляцією богослужіння. Родина співачки була одягнена у вишиванки, а напередодні Пасхи власноруч прикрашала дім та розфарбовувала писанки. "Щиро вітаємо усіх з Великоднем! Усім здоров'я, любові та добра! Веселих Вам свят, друзі, та смачної паски! Христос Воскрес!", – написала Ірина Федишин.

Родина артиста Сергія Бабкіна на Великдень залишилася вдома у своїй квартирі у Харкові. Хоч цьогоріч вони не потрапили до церкви, та це не завадило їм відчути величність свята. Дружина музиканта Сніжана показала, як з донькою Веселиною билася писанками. Вранці разом з дітьми Сергій Бабкін скуштував паску, запаливши свічки на великодньому столі. "Христос Воскрес! Зі святом, дорогі! Здоров'я, любові, щастя, миру Вашим будинкам! Обіймаємо! P. S. Яйцями билися? Ми билися. Моє яйце перемогло", – написала Сніжана Бабкіна.

Співак Дзідзьо записав відео для шанувальників з прикрашеним великоднім кошиком у руках. Він одягнув яскраву жовту вишиванку та випромінював позитив на власній студії. "Смачної вам паски, смачної ковбаски, яєчка смачного, хрону вам до того всього. Наїжтеся, люди, і будьте трошки добрішими. Христос Воскрес", – написав Дзідзьо.

Акторка та ведуча Лілія Ребрик проводить карантин у заміському будинку поблизу столиці, де й відзначає Великдень. Разом з чоловіком і двома доньками вона опублікувала фото поряд з пасками та крашанками. Судячи з усього, зіркова сім'я у гарному гуморі та радо сприймає цьогорічні особливості святкування Пасхи.

А от успішна телеведуча Леся Нікітюк вирішила пригадати, яким був для неї Великдень минулого року. Тоді вона "потрапила під роздачу" від священика – він рясно окропив її водою.

Ольга Сумська продемонструвала свої кулінарні навички напередодні Великодня та радо ділилася рецептами з українськими господинями. У світле свято Пасхи вона спостерігала за великоднім богослужінням онлайн.

Потап опублікував фото, яким показав, як розфарбував писанки фломастерами, а його святковий стіл прикрасила пасочка.

Телеведуча Катерина Осадча також вирішила продемонструвати свій великодній стіл, головною окрасою якого стала апетитна пасочка. Вона не забула й про крашанки, які розмалювала у яскравий жовтий. Атмосферу свята доповнив розкішний посуд, свічки та букет квітів. "Христос Воскрес! Зі святом Великодня. Нехай у ваших родинах завжди буде мир, злагода і здоров‘я. Світлого і радісного свята вам!", – побажала Осадча.

Знаменитий шоумен Сергій Притула висловив сподівання, що цього року українці востаннє святкують Великдень вдома. Він позував з пасочками, які власноруч спекла його дружина Катерина. Ведучий зазначив, що також хотів долучитися до процесу приготування, проте кохана його відмовила, а він наголосив, що не нашкодив – отже, допоміг. "Усім Вам міцного здоров'я та смачної пасочки", – написав Сергій Притула.

У той час реперка Alyona Alyona не стала експериментувати з приготуванням пасок і вирішила придбати головну окрасу для свого великоднього столу. Зірка пожартувала, що буде чекати на освячення пасхального кошика на балконі, адже цього року їх святять з вулиці.