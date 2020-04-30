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Понад мільйон тюльпанів розцвіли у дендропарку під Києвом: яскраві фото

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Понад мільйон тюльпанів розцвіли під Києвом
Понад мільйон тюльпанів розцвіли під Києвом / 24 канал / Вікторія Кутьїна

Під Києвом у дендропарку "Добропарк" розцвіли більше ніж мільйон тюльпанів. Однак через карантин люди можуть їх побачити лише на фото чи відео.

У парку висаджено 1 270 000 тюльпанів у 15 кольорах та 80 сортів. Над цим майже місяць трудились 30 працівників "Добропарку". Про це повідомила кореспондентка в ефірі 24 каналу. 

До слова Через карантин в Україні знищать мільйони квітів: подробиці

Квітнути тюльпани будуть приблизно до наступної середи, 6 травня, тому до кінця карантину люди, на жаль, не зможуть їх побачити. 

"В майбутньому парк буде розбудовуватись. Незабаром ми хочемо очистити кілька озер, адже їх на території є 8. Також буде кемпінг-містечко, де можна буде взяти в оренду екобудиночки та відпочивати родиною. Також буде парк атракціонів", – розповіла кураторка проєкту "Добропарк" Надія Тутенко.

Понад мільйон тюльпанів зацвіли під Києвом: фото 24 каналу (Вікторія Кутьїна)

Більше дивіться у відео:

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: LifeStyle Новини України Подорожі Екологія Новини Києва
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