Понад мільйон тюльпанів розцвіли у дендропарку під Києвом: яскраві фото

Під Києвом у дендропарку "Добропарк" розцвіли більше ніж мільйон тюльпанів. Однак через карантин люди можуть їх побачити лише на фото чи відео.

У парку висаджено 1 270 000 тюльпанів у 15 кольорах та 80 сортів. Над цим майже місяць трудились 30 працівників "Добропарку". Про це повідомила кореспондентка в ефірі 24 каналу.

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Квітнути тюльпани будуть приблизно до наступної середи, 6 травня, тому до кінця карантину люди, на жаль, не зможуть їх побачити.

"В майбутньому парк буде розбудовуватись. Незабаром ми хочемо очистити кілька озер, адже їх на території є 8. Також буде кемпінг-містечко, де можна буде взяти в оренду екобудиночки та відпочивати родиною. Також буде парк атракціонів", – розповіла кураторка проєкту "Добропарк" Надія Тутенко.

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