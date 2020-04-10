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Потап поділився методом мотивації сина до навчання під час карантину

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Потап із сином / Instagram / @realpotap

Онлайн-навчання стало справжні випробуванням не тільки для дітей, а й для їх батьків. Зірковий татусь Потап розповів, як мотивує свого сина до хороших оцінок і зізнався, що уклав з ним справжній договір. За відмінне навчання його син отримує віртуальні гроші.

Потап на карантині намагається розважити своїх прихильників та показати цікаві заняття, які допоможуть з користю провести час. Разом із ексучасником популярного українського гуту "Врямя и Стекло" Олексієм Завгороднім він організував шоу, де чоловіик обговорюють актуальні теми. В одному із випусків 2POPОDCAST вирішив поговорити про карантинні будні школярів.

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Артист переконаний, що діти мають бути зацікавлені в хороших оцінках. Вони опинилися в складних умовах, проте потрібно стимулювати їх до навчання та пояснити, що до нього треба ставитися з максимальною відповідальністю. 

Репер розповів, що придумав для сина Андрія гру і уклав договір. Оскільки Потап часто гастролює і рідко вдається бачитися з сином, то при спільному проведенні часу він купував синові все, що той забажав. Проте тепер розуміє, що не можна завалювати дитину подарунками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Тепер артист із сином підсумовують усі оцінки, які учень отримав за тиждень.

Наприклад, він отримав 65, додаємо 0 і виходить 650. Якщо в нього оцінки не нижче 8, то він отримує суму 650 грн електронних віртуальних грошей. Якщо ж  отримує 8 чи 7, то віднімаємо. Ми почали грати в таку гру. Так я витрачаю менше грошей, він отримує електронні кошти та грає в усі свої віртуальні ігри. Це така система і вона працює. Ми навіть стали частіше телефонувати один одному,
– розповів продюсер.

Потап каже, що головне не гроші, я стимул, який ви подаєте дітям.

2POPОDCAST другий випуск: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Освіта Школярі Школа Зіркові діти Зіркові батьки Дистанційна освіта Потап
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