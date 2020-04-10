Потап поділився методом мотивації сина до навчання під час карантину

Онлайн-навчання стало справжні випробуванням не тільки для дітей, а й для їх батьків. Зірковий татусь Потап розповів, як мотивує свого сина до хороших оцінок і зізнався, що уклав з ним справжній договір. За відмінне навчання його син отримує віртуальні гроші.

Потап на карантині намагається розважити своїх прихильників та показати цікаві заняття, які допоможуть з користю провести час. Разом із ексучасником популярного українського гуту "Врямя и Стекло" Олексієм Завгороднім він організував шоу, де чоловіик обговорюють актуальні теми. В одному із випусків 2POPОDCAST вирішив поговорити про карантинні будні школярів.

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Артист переконаний, що діти мають бути зацікавлені в хороших оцінках. Вони опинилися в складних умовах, проте потрібно стимулювати їх до навчання та пояснити, що до нього треба ставитися з максимальною відповідальністю.

Репер розповів, що придумав для сина Андрія гру і уклав договір. Оскільки Потап часто гастролює і рідко вдається бачитися з сином, то при спільному проведенні часу він купував синові все, що той забажав. Проте тепер розуміє, що не можна завалювати дитину подарунками.

Тепер артист із сином підсумовують усі оцінки, які учень отримав за тиждень.

Наприклад, він отримав 65, додаємо 0 і виходить 650. Якщо в нього оцінки не нижче 8, то він отримує суму 650 грн електронних віртуальних грошей. Якщо ж отримує 8 чи 7, то віднімаємо. Ми почали грати в таку гру. Так я витрачаю менше грошей, він отримує електронні кошти та грає в усі свої віртуальні ігри. Це така система і вона працює. Ми навіть стали частіше телефонувати один одному,

– розповів продюсер.

Потап каже, що головне не гроші, я стимул, який ви подаєте дітям.

2POPОDCAST другий випуск: дивіться відео онлайн