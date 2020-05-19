Принц Гаррі та Меган Маркл 11 років виплачуватимуть борг королівській сім'ї: деталі

Принц Гаррі та Меган Маркл після складання королівських обов'язків є однією із найбільш обговорюваних зіркових пар. Та попри те. що вони вже не є членами родини британських монархів, повинні виплатити їм борг. Подружжя має повернути кошти, які були витрачені реконструкцію їхнього сімейного котеджу Фрогмор-хауса.

На сторінках видання Mail on Sunday з'явилася інформація про те, що для повернення усієї суми Гаррі та Меган знадобиться приблизно 11 років. Це за тієї умови, що вони будуть робити щомісячні платежі.

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Днями принц Гаррі та Меган Маркл зробили перший внесок для виплачування боргу. Вони перерахували королівській родині 18 тисяч фунтів, що складає більш, ніж 22 тисячі доларів.

Що відомо про борг Гаррі та Меган?

Загальна сума, яку Гаррі та його дружина повинні віддати монархам складає майже 3 мільйони доларів. Саме стільки коштів платників податків було витрачено для того, щоб зробити реконструкцію їхнього сімейного маєтку Фрогмор-хауса.

Виплачувати борг пара планує частинами, роблячи щомісячні платежі. Якщо виплати будуть вчасними, то пара також зможе вважати котедж своєю британською резиденцією.



Фрогмор-хаус / Фото з відкритих джерел

Життя Меган Маркл та принца Гаррі після "мегзиту"

Після складання королівських обов'язків принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та сином Арчі переїхали в Лос-Анджелес. Нещодавно стало відомо, що пара оселилася в розкішному особняку, що належить голлівудському магнату, режисеру, актору та продюсеру Тайлеру Перрі. Його майновий стан оцінюють у 600 мільйонів доларів. Інсайдери повідомляли, що подружжя живе там із моменту переїзду в Каліфорнію.

Гаррі та Меган зароблятимуть на життя самостійно. Відомо, що Маркл прагне повернутися в кіноіндустрію, де працювала до того, як вийшла заміж за Гаррі. Також відверте інтерв'ю знаменитостей коштуватиме мільйон доларів. Папараці невпинно стежать за подружжям і намагаються зробити надзвичайно цінні фотографії та сенсаційні матеріали.