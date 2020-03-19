Принц Вільям записав звернення до громадян в умовах пандемії коронавірусу: відео

Королівська родина не залишилася осторонь світового спалаху смертельної епідемії. Герцог Кембриджський виступив з промовою, закликавши громадян не бути байдужими та допомагати фінансово благодійним організаціям.

Вчора, 17 березня, на офіційній сторінці герцогів Сассекських з'явилося офіційне повідомлення про ситуацію з поширенням коронавірусу. Так, подружжя стало першими представниками королівської родини, які відреагували на пандемію публічно. Слідом за Меган Маркл та принцом Гаррі з відеозверненням виступив принц Вільям.

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Герцог Кембриджський наголосив, що громадяни Британії впродовж останніх тижнів проявляють свою людяність та солідарність з тими, хто відчув прояв коронавірусу на собі. Проте принц Вільям зізнався, що сьогодні як ніколи важливо допомагати не лише морально, а й фінансово. Він закликав суспільство жертвувати кошти на рахунок благодійного фонду National Emergencies Trust.

Кожен раз і за будь-якої неприємності жителі Великобританії мають унікальну здатність згуртовуватися разом. Те, як місцеві громади підтримують постраждалих, показує найкращі наші цінності та людську природу,

– зауважив герцог Кембриджський.

The @NatEmergTrust has launched an appeal to raise funds to help local charities support individuals suffering hardship as a result of the coronavirus outbreak.



Find out more https://t.co/aWvQCNUvdD pic.twitter.com/YaftXRtiWW — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 18, 2020

Варто зазначити, що станом на 19 березня у Великобританії зафіксовано понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом. Серед них – 72 летальних. Захворювання поширюється з надзвичайною швидкістю, адже у ніч на 18 березня кількість інфікованих зросла на понад півсотні. Вчора прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив про закриття шкіл через поширення коронавірусу.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу