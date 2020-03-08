Привітання з 8 березня у прозі та віршах

Міжнародне жіноче свято 8 березня – чудовий спосіб нагадати жінкам про їхню важливість у житті кожного чоловіка. Отримати красиве привітання в прозі чи віршах буде приємно кожній дівчині, жінці, сестрі, мамі чи бабусі. Нехай щирі слова подарують жінкам гарний настрій та найкращі емоції.

8 березня – свято весни та жіночої краси. Саме в цей день розквітають усмішки та сяють від радості очі. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас найкращі вітання у прозі та віршах, щоб зробити свято ваших рідних ще кращим та приємнішим.

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Привітання з 8 березня у прозі

Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!



Привітання у прозі з 8 березня

Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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Вітаю зі святом жіночої краси і чарівності, весняного натхнення і світлої радості! У день 8 березня від щирого серця бажаю постійного відчуття щастя, щоденної радості в душі, чарівних почуттів любові і ніжності, хорошого настрою і впевненості в собі!

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У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай твоя краса ніколи не проходить, нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.

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Бажаю тобі в це свято щирих привітань і незабутніх емоцій, довгоочікуваних зізнань і пропозицій, а також усмішок і хорошого настрою. Нехай кожен день буде схожий на 8 березня, дарує прекрасні події і тільки чесних людей на життєвій дорозі. Цілую й обіймаю!

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Бажаю казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, запаморочливої кар'єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато-багато таких чарівних днів, як сьогоднішнє свято – 8 березня!

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Вітаю тебе з 8 березня! За твою ангельську красу, за незрівнянну чарівність, за справжню жіночність, за всі ці якості! Бажаю весняного настрою і позитиву у всьому! Нехай удача не перестає тобі усміхатися! Нехай чудеса стаються частіше і роблять твоє життя казковим!

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Весна і жінка – однієї природи! Хвилюючі, запаморочливі і ніжні! Так нехай же в цей день хвилюються тільки чоловічі серця, голова паморочиться від пристрасті, а ніжністю світяться дорогі і люблячі очі. З 8 березня!

Привітання з 8 березня у віршах

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов’ю.

Щастя! Радості! Здоров’я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у Вас душа прекрасна,

Серце Золоте!



Привітання у віршах з 8 березня

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди квітне весна.

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

У цей прекрасний день бажаю

Краси, насолоди і вічної вроди!

Від Бога-здоров'я,

Сил – від природи!

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай Вам вдається все – вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для Вас тривають нескінченно!

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай Вам вдається все – вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для Вас тривають нескінченно!