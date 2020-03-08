Привітання з 8 березня у прозі та віршах
Міжнародне жіноче свято 8 березня – чудовий спосіб нагадати жінкам про їхню важливість у житті кожного чоловіка. Отримати красиве привітання в прозі чи віршах буде приємно кожній дівчині, жінці, сестрі, мамі чи бабусі. Нехай щирі слова подарують жінкам гарний настрій та найкращі емоції.
8 березня – свято весни та жіночої краси. Саме в цей день розквітають усмішки та сяють від радості очі. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас найкращі вітання у прозі та віршах, щоб зробити свято ваших рідних ще кращим та приємнішим.
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Привітання з 8 березня у прозі
Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!
Привітання у прозі з 8 березня
Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!
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Вітаю зі святом жіночої краси і чарівності, весняного натхнення і світлої радості! У день 8 березня від щирого серця бажаю постійного відчуття щастя, щоденної радості в душі, чарівних почуттів любові і ніжності, хорошого настрою і впевненості в собі!
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У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай твоя краса ніколи не проходить, нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.
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Бажаю тобі в це свято щирих привітань і незабутніх емоцій, довгоочікуваних зізнань і пропозицій, а також усмішок і хорошого настрою. Нехай кожен день буде схожий на 8 березня, дарує прекрасні події і тільки чесних людей на життєвій дорозі. Цілую й обіймаю!
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Бажаю казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, запаморочливої кар'єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато-багато таких чарівних днів, як сьогоднішнє свято – 8 березня!
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Вітаю тебе з 8 березня! За твою ангельську красу, за незрівнянну чарівність, за справжню жіночність, за всі ці якості! Бажаю весняного настрою і позитиву у всьому! Нехай удача не перестає тобі усміхатися! Нехай чудеса стаються частіше і роблять твоє життя казковим!
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Весна і жінка – однієї природи! Хвилюючі, запаморочливі і ніжні! Так нехай же в цей день хвилюються тільки чоловічі серця, голова паморочиться від пристрасті, а ніжністю світяться дорогі і люблячі очі. З 8 березня!
Привітання з 8 березня у віршах
Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов’ю.
Щастя! Радості! Здоров’я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у Вас душа прекрасна,
Серце Золоте!
Привітання у віршах з 8 березня
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди квітне весна.
***
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
У цей прекрасний день бажаю
Краси, насолоди і вічної вроди!
Від Бога-здоров'я,
Сил – від природи!
***
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все – вдень і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно!
***
Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!
***
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
***
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все – вдень і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно!