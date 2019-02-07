Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
Привітання з Днем народження вашій колезі підкреслять вашу любов та повагу. Щоб не бути банальними, пропонуємо вам оригінальні та цікаві привітання у прозі та віршах для чоловіка та жінки.
День народження важливе свято для кожної людини. Тож давайте привітаємо людей, з якими працюємо кожного дня, найкращими словами у їхній важливий та святковий день.
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Привітання колезі-жінці у прозі
Хай дні твої робочі завжди будуть вдалими, нехай всі твої гроші будуть чесно заробленими, але, при цьому, їх буде достатньо. І нехай робота, ні за яких обставин, не заважає твоєму особистому життю, а це саме життя нехай буде гармонійним, хай криє в собі багато приємних сюрпризів і щасливих подій.
Привітання колезі у прозі
З днем народження! Як кращій колезі, бажаю великого успіху! Не бажаю нових горизонтів, адже у міру наближення горизонт віддаляється, а тому бажаю тільки тих висот, які можна і потрібно підкорювати для самовдосконалення.
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Прийміть найщиріші вітання з Днем народження від усіх своїх колег. Побажання наші щирі, хоч і не нові: великого людського щастя, величезної любові, бадьорості, завзяття і міцного здоров’я. Бажаємо, щоб все це було постійно. Успіхів вам у роботі і задоволення від неї такого ж, як і ми отримуємо від спілкування з вами.
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Привітання колезі-жінці у віршах
Скільки років тобі не питаєм
Хай зозуля рахує в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Привітання колезі у віршах
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
***
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.
***
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров'ї й радості багато літ прожити!
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Нехай для тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі,
Тебе завжди рятують від біди.
***
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
Привітання колезі-чоловікові у прозі
Шановний колега! Ми хочемо привітати вас з днем народження і подякувати за відмінну роботу в команді, підтримку і розуміння. Працювати з вами комфортно і приємно, так нехай і вам трудові будні приносять задоволення в роботі і реалізацію всього задуманого. Ви – невичерпне джерело енергії і життєлюбства, бажаємо вам богатирського здоров’я та нових ідей.
Привітання колезі у прозі
Колега, в день вашого народження, нам хочеться привітати вас по-домашньому, так як всі ми тут на роботі – одна велика дружна сім’я! У вас стільки працьовитості, чуйності, легкості, здорового гумору і ми сподіваємося, що завжди залишимося справжньою командою. Бажаємо вам удачі, успіхів і, головне – здоров’я!
***
З днем народження вітаємо вас! Хочемо сказати, що ви – чудова людина! З вами працювати – одне задоволення, так як ви у своїй справі професіонал, і особистісні якості теж на висоті. Бажаємо вам благополуччя і в своїй родині, і в нашому дружньому колективі, який з упевненістю можна назвати другою сім’єю. Здоров’я вам і веселого свята!
Привітанння колезі-чоловікові у віршах
Якби вдалось впіймати дві зорі,
Веселки обв'язати перевеслом,
Тоді б напевно подарунки ці
Сьогодні в подарунок Вам принесли.
Але по нашій немочі людській
Мені, на жаль, таке не вдасться,
Тому бажаю щиро, від душі
Кохання вічного, здоров'я й щастя!
Привітання колезі у віршах
Ще небо хмарами не вкрите
Ще так прозоро сяють роси
А вже по ліву руку – літо
А вже по праву руку – осінь
Ще очі блиску не позбулись
Ще серце жити не стомилось
А вже по ліву руку – юність
А вже по праву руку – зрілість
А час летить нестримно далі
Й душа немов би молодіє
По ліву руку всі печалі
По праву руку всі надії
Життя не зміряти літами,
Бо жити – то важка наука...
Хай буде щастя завжди з Вами
По ліву і по праву руку!
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Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
***
Нехай з тобою буде поряд
Веселий сміх і ніжний погляд.
Хороший друг і пісня тиха,
Що розганяє тугу й лихо.
Очей коханих два озерця,
Неспокій думки твого серця.
Хай омине тебе нещастя,
Живи і мрій, бажаю щастя!
***
Нехай майбутнє зовсім невідоме,
Заплутане оточенням і страхом,
Але ти шлях свій вибери свідомо,
І впевнено іди вперед цим шляхом.
В житті тобі бажаєм перемог,
В коханні, у кар'єрі, над собою...
Не знати бід, ані тяжких думок,
І пам'ятати завжди – ми з Тобою!
***
День сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить,
серце наче сповнене пісень,
світ,здається сповнений мелодій.
Хай ніколи у твоїх очах
чиста й світла радість не згасає,
щоб не було горя навіть в снах!
Хай Господь здоров"я посилає.
Мати Божа хай благословить,
хай Спаситель буде все з тобою.
Хай в житті твоїм він кожну мить
обдарує ласкою святою...
Береже від болю і біди,
посилає щастя й долю світлу,
щоб життя прекрасне назавжди
ніжною трояндою розквітло...
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