Проект "Орел і решка. Перезавантаження" йде з екранів: несподівані деталі

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"Орел і решка. Перезавантаження" закривають
"Орел і решка. Перезавантаження" закривають / Прес-служба каналу "Інтер"

Українська програма "Орел і решка", популярна у багатьох пострадянських країнах, завершує сезон "Перезавантаження". В передноворічну ніч на каналі "Інтер" вийде останній випуск пригодницького шоу.

15 382 кілометри, 2 роки, 80 пригод, неймовірні враження та екзотичні країни – захоплива подорож телеведучих у програмі "Орел і решка. Перезавантаження" завершилась. Про це повідомили автори проекту на офіційній сторінці в Instagram. 

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Сезон стартував на телеекранах в березні 2017 року. Відтоді запальні та невідомі українським глядачам Настя Івлеєва та Антон Птушкін розпочали свою мандрівку тими країнами, в яких вже були ведучі "Орла і решки". Згодом головного героя замінив Овсій Ковальов. 

За задумом авторів проекту, телеведучі показали, що однаковими мандрівками не можуть бути, адже навіть при другому візиті в країну турист зможе побачити її по-іншому. Випуск про Сейшели, який транслюватимуть 30 грудня – це фінальне відео "Перезавантаження", проте автори шоу можуть згодом здивувати глядачів новою програмою. 

За два роки шоу перезавантажило всі основні міста і всі основні туристичні напрямки. На Сейшельських островах "Перезавантаження" закінчиться. Але ми не були б "решка", якби не придумали щось більш несподіване, більш молодіжне
– розповів головний режисер і співавтор проекту Євген Синельников. 

Самі ведучі не стримували свого смутку. Однак, за їхніми словами, шоу завершилось дуже вчасно, а всі зірки "Орла і решка" часто повертаються на телеекрани або в нових проектах, або ж у нових випусках програми. 

"Перезавантаження" йде на спочинок, як рок-зірка: в правильний момент і, найважливіше, виконавши своє завдання. Ми показали, що світ змінюється, а ми разом з ним. І будь це Мадагаскар, Монголія або Варанасі – їхати ще раз в ті ж місця можна і потрібно! Ви завжди знайдете для себе щось близьке і нове", – розповів Овсій Ковальов. 

Дивіться яскраві моменти із шоу "Орел і решка. Перезавантаження" (відео)

 

До слова, шоу "Орел і решка" вперше з'явилось на телеекранах у 2011 році. Всього за кілька років воно завоювало чимало прихильників у всьому світі. Упродовж 7 років автори проекту зняли близько 20 сезонів "Орла і решки". 

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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