Регіна Тодоренко зніматиме тематичні програми про насильство в сім'ї

Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко днями потрапила в скандал через зневажливі висловлення щодо домашнього насильства. Тепер вона вирішила виправляти ситуацію і зніматиме тематичні програми про проблеми в сім'ях. Дівчина вже навіть встигла обрати героїню для першого випуску.

Регіна Тодоренко через некоректні формулювання стала об'єктом осуду та цькування в мережі. Її почали засуджувати за висловлення, співпрацю з телеведучою вже припинили декілька відомих брендів. Проте співачка знайшла спосіб виправити ситуацію і вже почала роботу над новим проєктом, який стосуватиметься домашнього насильства.

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Регіна випустить серію тематичних програм, які стосуватимуться проблем у сім'ї. Першою героїнею стала блогерка-феміністка Олександра Мітрошина. Сьогодні, 29 квітня, в інстаграм-сторіс дівчина заявила, що невдовзі до неї приїде Тодоренко та знімальна група для інтерв'ю.

До мене за півгодини приїде Регіна Тодоренко зі знімальною командою брати у мене інтерв'ю для фільму про домашнє насильство. У п'ятницю він вийде,

– повідомила блогерка.

Олександра Мітрошина стане героїнею програми Регіни Тодоренко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Регіна Тодоренко разом із чоловіком Владом Топаловим дала онлайн-інтерв'ю, в якому йшлося і про домашнє насильство. Під час розмови телеведуча сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, що він тебе вдарив?". Такі висловлення неабияк обурили користувачів мережі, в результаті чого виник скандал.