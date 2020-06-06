З 5 червня в Україні дозволено в межах адаптивного карантину відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі. Тож тепер відвідувачі можуть скористатися не лише літніми майданчиками, але й посидіти всередині приміщень. Саме тому ми підготували добірку ресторанів Києва, які збереглися ще з минулого століття.

Окрім презентабельних, модернізованих та цікавих ресторанів, у Києві ще збереглися заклади з давньою історією, які вже встигли стати легендарними. Навіть попри те, що концепція закладу змінилася, а інтер'єр та екстер'єр зазнав деяких змін, все ж таки ці ресторани ще досі відчиняють двері для своїх гостей, повідомляє 24 канал.

До теми З 5 червня в Україні кафе та ресторани почнуть приймати відвідувачів всередині

Ресторани Києва, які збереглися з минулого століття

Ресторан "Прага"

Адреса: вулиця Академіка Гнатюка, 5.

На території ВДНГ розташований легендарний ресторан "Прага", який працює і досі. В закладі можна скуштувати смачні страви та повністю відчути всю історичність місця. Ресторан "Прага" з'явився на початку 1950-х років в комплексі "Виставка досягнень народного господарства".



Легендарний ресторан Києва

Комплекс ВДНГ містив близько 200 будівель, алеї і ставки, ресторани і кафе. Ресторан "Прага" серед усіх інших був найпопулярнішим. На той час у ресторані готували страви чеської, німецької та української кухонь, і навіть пропонували імпортне чеське пиво. Популярними стравами ресторану були: картопляний суп, м'ясні страви, шніцель, шпикачки (вид ковбаси).



Меню в ресторані "Прага"

Ресторан "Дніпро"

Адреса: вул. Хрещатик ½.

Ресторан з великою історією, якому близько 60 років, розташований в готелі "Дніпро". Це був ресторан першого класу, який належав лінії "Інтурист". Інтер'єр закладу прикрашали керамічні тарілки ручної роботи, які ще досі в мережі згадують відвідувачі. За їхніми словами, такого посуду, як в готелі "Дніпро" більше ніде раніше вони не зустрічали. У ресторані працювали офіціанти і кухарі високого рівня.

Сьогодні ресторан "Дніпро" належить готелю "Дніпро". У закладі можна спробувати вегетаріанську, європейську, середземноморську, українську та авторську кухні.



У ресторані "Дніпро" можна смачно поїсти

Ресторан "Верховина"

Адреса: проспект Перемоги, 135

Незвичний екстер'єр ресторану був розроблений найкращими архітекторами СРСР з метою перенести дух українських Карпат до столиці. Саме такі ресторани на Гуцульщині будують і досі. Для будівництва використовували камінь і дерево, що лише підкреслило назву закладу.

Інтер'єр ресторану оздоблений карпатськими мотивами: дерев'яні меблі, різьблені стовпи, перегородки з рельєфами, фігурки з дерева, килими ручної роботи, вишиті рушники і серветки. На підлозі і стінах винного льоху була кам'яна кладка. З вікон другого поверху відкривався вид на озеро і лісопарк.

В ресторані "Верховина" подавалася українська кухня з традиційними гуцульськими стравами. Свого часу місце славилося гучними прийомами і бенкетами відомих особистостей. Сьогодні цей ресторан належить готельному комплексу.



Ресторан "Верховина" з давньою історією

Ресторан "Вітряк"

Адреса: академіка Глушкова, 11

Ресторан "Вітряк" відкрили у 1967 році. Колоритний ресторан був оформлений в національній стилістиці, а його головною прикрасою став 18-метровий млин. В ресторані знаходилися 2 великі зали: основний зал, місткістю 150 осіб та камінний зал, місткістю 180 осіб. Ресторан пропонував страви української та європейської кухонь.

Тепер на проспекті Глушкова, 11 знаходиться Mill Hub. У спадок від "Вітряка" йому дістався великий млин, який пояснює першу частину назви нового ресторану. "Mill" в перекладі з англійської – означає вітряк.



Ресторан "Вітряк" став легендарним

Ресторан "Дубки"

Адреса: вулиця Стеценка, 1/3.

Ресторан "Дубки" належить до творінь в етнографічному стилі радянського часу. Свою історію ресторан веде ще з 1969 року, і користується високою популярністю у киян і гостей столиці.

Але етнографія тут не українська, а класична середньовічно-європейська. Заклад стилізований під XVII століття: багато масивного дерева, каменю і кування. Меню в ресторані "Дубки" задовольнить і вегетаріанців, і любителів смачного шматка м'яса.



Ресторан "Дубки" досі тішить своїх відвідувачів