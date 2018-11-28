Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів

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Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів / 24 канал

Різдвяний піст 2018 розпочнеться 28 листопада і триватиме до 6 січня 2019 року. Основна ідея посту полягає в очищенні душі і тіла перед святом Різдва Христового. Різдвяний піст – це один з чотирьох тривалих релігійних постів у році. Він вважається одним з найсуворіших.

Що не можна робити в Різдвяний піст 2018:

1. Будьте стриманими у їжі

У Різдвяний піст можна також овочі, фрукти, хліб. Не можна їсти м'ясо, птицю, молочні продукти і яйця. Забороняються всі продукти тваринного походження і міцний алкоголь. Під час великих свят, які випадуть у період Різдвяного посту довзоляється випити трішки червоного вина.

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Пам'ятайте, що піст – це не дієта, а духовний розвиток. У середу та п'ятницю їжа повинна бути термічно не обробленою. Рекомендується їсти горіхи, сирі або квашені овочі, сухофрукти, мед.

2. Слідкуйте за своєю поведінкою

Постарайтеся внутрішньо змінитися: станьте більш добрими, милостивими, благороднішими та щедрішими. Не грішіть та дотримуйтеся Божих Заповідей. Людина, яка дотримується посту, але кричить, свариться, лається, – порушує його. Така поведінка вважається гріхом.

У цей період уважніше ставитеся до своїх думок і дій. Під час посту думайте лише про хороше та не допускайте близько поганих думок. Не сваріться з рідними та близькими, не пліткуйте, позбавте себе від гріховних думок. Проведіть цей час у молитві, яка неабияк вам допоможе. 

3. Утримайтеся від весіль та гучних святкувань

Під час Різдвяного посту не можна вінчатися. Якщо немає великої потреби, краще не хрестіть дітей в церкві. Постарайтеся менше слухати веселої музики, утримайтеся від танців та запальних вечірок. Також церква забороняє подружні зобов'язання, однак це вирішувати лише вам та чоловікові/дружині. Не рекомендується в цей період зачинати дітей.

Лікарі не рекомендують дотримуватися Різдвяного посту:

– Вагітним і годуючим;
– Дітям до 12 років;
– Людям з хронічним інфекційним захворюванням (туберкульоз, вірусний гепатит);
– В період хірургічного втручання (перед операцією та після неї);
– Онкологічним хворим;
– При виразці шлунка і кишки двенадцатеперстной;
– При захворюваннях крові (анемія, лейкоз);
– Гастрит з підвищеною кислотністю (печія, ревлюкс езофагіт);
– Людям із захворюваннями нервової системи;
– Похилого віку, що страждають остеопорозом;
– При обмінних захворюваннях (цукровий діабет);
– Студентам та школярам в період великої розумової та психологічної навантаження.

Теги: Релігія LifeStyle Традиції Food and Drinks Різдво
Джерело: 24 канал
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