24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

10 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

178 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 10 февраля / Фото из открытых источников

10 февраля отмечается день Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", потому что именно в этот день с вами может произойти настоящее чудо.

Именины сегодня празднуют: Ефим, Георгий, Яков.

Читайте также: Пасха в 2020 году: дата праздники и традиции

Народные приметы на 10 февраля

– Лес стал черным примета того, что будет оттепель.

Ветреная погода  к дождливому и холодному лету.

Что можно делать 10 февраля

1. Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.

Что нельзя делать 10 февраля

1. На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.

2. В этот день не рекомендуется ссориться друг с другом и обижаться.

Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
сегодня
13407
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:15 Лауреат премии Оскар-2020 "Паразиты": рецензия на южнокорейский фильм
Юлія Ліпенцева 2136
9 февраля 16:00 Оскар-2020: что известно об актерах, которые претендуют на "Лучшую мужскую роль"
Марта Вересюк 384
9 февраля 15:08 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов на лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 321
9 февраля 14:43 Фильмы-номинанты на Оскар-2020
Марта Вересюк 2497
9 февраля 10:33 "1917": антивоенный манифест режиссера Сэма Мендеса
Юлія Ліпенцева 118
Новости
Больше новостей
Залиште відгук