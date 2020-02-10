10 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 февраля отмечается день Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", потому что именно в этот день с вами может произойти настоящее чудо.
Именины сегодня празднуют: Ефим, Георгий, Яков.
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Народные приметы на 10 февраля
– Лес стал черным – примета того, что будет оттепель.
– Ветреная погода – к дождливому и холодному лету.
Что можно делать 10 февраля
1. Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.
Что нельзя делать 10 февраля
1. На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.
2. В этот день не рекомендуется ссориться друг с другом и обижаться.
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