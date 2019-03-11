11 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
11 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день / Unsplash

В этот день, 11 марта, начинается Великий пост. Он готовит христиан к достойной встрече праздника Воскресения Христова – Пасхи. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. В этот день священники не проводят венчание, а также возвращаются из теплых краев некоторые птички.

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Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица – в память последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Длительность Великого поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней.

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Народные приметы на 11 марта

  • Если птицы вьют гнезда на юге, то лето будет прохладным
  • Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – жди богатого урожая зерновых культур
  • Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным
  • Звездное небо 11 марта – жди летом засухи
  • Не стоит производить 11 марта посадку – могут ударить морозы
  • Снег на Порфирия растаял – жди еще морозов в ближайшие дни

Якщо 11 березня випаде сніг – літо буде дощовим
Если 11 марта выпадет снег – лето будет дождливым

Что можно делать 11 марта

Этот день советуют провести в спокойном темпе и много молиться, ведь начало поста, так же важно, как его окончание. Однако можно заниматься легкими домашними делами.

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Что нельзя делать 11 марта

  1. Запрещается есть что-нибудь, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы, так как круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя. Особенно запрет касается капусты – нельзя срезать кочаны и шинковать ее.
  2. Под запрет попадает и красная пища, которая ассоциируется с кровью.
  3. Также не рекомендуется пить любые напитки красного цвета.
  4. Категорически запрещено подавать еду на стол на блюде, ведь голову святого подали именно так.
  5. Ссоры и крики недопустимы в этот день, поскольку именно гнев и злость стали причиной смерти Иоанна.

В этот день священники не проводят обряд венчания.

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Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры Великий пост
Источник: 24 Канал
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