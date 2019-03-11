11 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

В этот день, 11 марта, начинается Великий пост. Он готовит христиан к достойной встрече праздника Воскресения Христова – Пасхи. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. В этот день священники не проводят венчание, а также возвращаются из теплых краев некоторые птички.

Именины празднуют: Севастьян, Иван, Николай

Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица – в память последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Длительность Великого поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней.

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Народные приметы на 11 марта

Если птицы вьют гнезда на юге, то лето будет прохладным

Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – жди богатого урожая зерновых культур

Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным

Звездное небо 11 марта – жди летом засухи

Не стоит производить 11 марта посадку – могут ударить морозы

Снег на Порфирия растаял – жди еще морозов в ближайшие дни



Если 11 марта выпадет снег – лето будет дождливым

Что можно делать 11 марта

Этот день советуют провести в спокойном темпе и много молиться, ведь начало поста, так же важно, как его окончание. Однако можно заниматься легкими домашними делами.

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Что нельзя делать 11 марта

Запрещается есть что-нибудь, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы, так как круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя. Особенно запрет касается капусты – нельзя срезать кочаны и шинковать ее. Под запрет попадает и красная пища, которая ассоциируется с кровью. Также не рекомендуется пить любые напитки красного цвета. Категорически запрещено подавать еду на стол на блюде, ведь голову святого подали именно так. Ссоры и крики недопустимы в этот день, поскольку именно гнев и злость стали причиной смерти Иоанна.

В этот день священники не проводят обряд венчания.