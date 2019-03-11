11 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В этот день, 11 марта, начинается Великий пост. Он готовит христиан к достойной встрече праздника Воскресения Христова – Пасхи. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. В этот день священники не проводят венчание, а также возвращаются из теплых краев некоторые птички.
Именины празднуют: Севастьян, Иван, Николай
Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица – в память последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Длительность Великого поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней.
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Народные приметы на 11 марта
- Если птицы вьют гнезда на юге, то лето будет прохладным
- Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – жди богатого урожая зерновых культур
- Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным
- Звездное небо 11 марта – жди летом засухи
- Не стоит производить 11 марта посадку – могут ударить морозы
- Снег на Порфирия растаял – жди еще морозов в ближайшие дни
Если 11 марта выпадет снег – лето будет дождливым
Что можно делать 11 марта
Этот день советуют провести в спокойном темпе и много молиться, ведь начало поста, так же важно, как его окончание. Однако можно заниматься легкими домашними делами.
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Что нельзя делать 11 марта
- Запрещается есть что-нибудь, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы, так как круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя. Особенно запрет касается капусты – нельзя срезать кочаны и шинковать ее.
- Под запрет попадает и красная пища, которая ассоциируется с кровью.
- Также не рекомендуется пить любые напитки красного цвета.
- Категорически запрещено подавать еду на стол на блюде, ведь голову святого подали именно так.
- Ссоры и крики недопустимы в этот день, поскольку именно гнев и злость стали причиной смерти Иоанна.
В этот день священники не проводят обряд венчания.