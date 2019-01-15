15 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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15 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 15 января 2019
Что можно и нельзя делать 15 января / 24 канал

15 января 2019 года отмечается день Сильвестра или Куриный праздник. С этого дня усиливаются морозы, однако дни становятся длиннее. Обычно, 15 января начинаются сильные метели. В народе святой Сильвестр известен, как покровитель домашней птицы.

Именины сегодня отмечают: Кузьма, Марк, Петр, Сергей.

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Народные приметы на 15 января:

– Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

– Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.

– Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.

– Луна на небе яркая и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода.

– Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.

Что можно делать 15 января

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

Что нельзя делать 15 января

1. На Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы. Приметы свидетельствуют, что делается это, чтобы не выпустить из дома счастье.

2. Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти. Подробнее, когда можно стричь волосы – читайте по ссылке.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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