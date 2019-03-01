1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 марта 2019 года отмечается день Маремьяны-кикиморы. По народному поверью она считалась женой домового и хозяйкой дома. С первым днем весны связано большое количество народных поверий и повествований.
Именины сегодня празднуют: Даниил, Маруф, Павел, Юлиан.
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Народные приметы на 1 марта
Густой туман 1 марта – лето будет холодным и ветреным.
Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.
Первый день весны – теплый, значит еще придет похолодание.
Вороны 1 марта громко каркают – скоро похолодает.
Талая вода и снег, собранные 1 марта, считаются целебными.
Маремьяна – жена домового
Что можно делать 1 марта
1. Согласно преданию, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.
Что нельзя делать 1 марта
1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
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