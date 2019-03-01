1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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1 марта 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 1 марта 2019
Что можно и нельзя делать 1 марта / unsplash.com

1 марта 2019 года отмечается день Маремьяны-кикиморы. По народному поверью она считалась женой домового и хозяйкой дома. С первым днем весны связано большое количество народных поверий и повествований.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Маруф, Павел, Юлиан.

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Народные приметы на 1 марта

Густой туман 1 марта – лето будет холодным и ветреным.

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит еще придет похолодание.

Вороны 1 марта громко каркают – скоро похолодает.

Талая вода и снег, собранные 1 марта, считаются целебными.

Марем'яна – дружина домовика
Маремьяна – жена домового

Что можно делать 1 марта

1. Согласно преданию, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

Что нельзя делать 1 марта

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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