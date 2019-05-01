21-летняя Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Трэвисом Скоттом / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире и звезда социальных сетей Кайли Дженнер трогательно поздравила своего парня рэпера Трэвиса Скотта с днем рождения.

Кайли опубликовала поздравления на своей странице в Instagram. В честь 28-летия Трэвиса его возлюбленная, с которой они воспитывают годовалую дочь Сторми, предложила завести еще одного ребенка.

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Звезда семейства Кардашян-Дженнер показала серию семейных снимков.

Каждый день наблюдаю за тем, как ты становишься надежным партнером, другом, сыном и отцом. Ты – мой лучший друг и любимый мужчина в одном лице. Я люблю тебя и очень тобой горжусь. С днём рождения! Займемся любовью и заведем еще одного ребенка,
– подписала публикацию она.

Кроме того, 21-летняя Кайли подготовила ценный подарок своему бойфренду на день рождения – автомобиль марки Lamborghini.


Подарок Кайли Дженнер на день рождения Трэвиса Скотта / Instagram-Stories / @travisscott

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений flame (@travisscott)

 

 

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Теги: Кайли Дженнер LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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