21-летняя Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка
Самая молодая миллиардерша в мире и звезда социальных сетей Кайли Дженнер трогательно поздравила своего парня рэпера Трэвиса Скотта с днем рождения.
Кайли опубликовала поздравления на своей странице в Instagram. В честь 28-летия Трэвиса его возлюбленная, с которой они воспитывают годовалую дочь Сторми, предложила завести еще одного ребенка.
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Звезда семейства Кардашян-Дженнер показала серию семейных снимков.
Каждый день наблюдаю за тем, как ты становишься надежным партнером, другом, сыном и отцом. Ты – мой лучший друг и любимый мужчина в одном лице. Я люблю тебя и очень тобой горжусь. С днём рождения! Займемся любовью и заведем еще одного ребенка,
– подписала публикацию она.
Кроме того, 21-летняя Кайли подготовила ценный подарок своему бойфренду на день рождения – автомобиль марки Lamborghini.
Подарок Кайли Дженнер на день рождения Трэвиса Скотта / Instagram-Stories / @travisscott
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