22-летняя дочь Мадонны Лурдес стала лицом Miu Miu: фото

22-летняя дочь знаменитой певицы Мадонны Лурдес Леон, которая в 2016 году решила заниматься моделингом, стала лицом рекламной компании бренда Miu Miu.

Новые фото опубликовал бренд на своей странице в Instagram.

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Стилистом съемки выступила Кэти Гранд, а фотографом – Дэвид Симс. На новых фотографиях Лурдес позирует в джинсовом пиджаке и блестящей юбке. На другой фотографии стилисты сделали яркий акцент на красных туфлях, которые примерила девушка. Заметим, что интересной деталью образа стал тонкий шелковый обруч с бантом на голове дочери Мадонны.

Добавим, что в фотосессии снялись также дочь Умы Турман Майя Турман-Хоук и актриса Джульетт Льюис.