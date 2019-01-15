22-летняя дочь Мадонны Лурдес стала лицом Miu Miu: фото

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Лурдес Леон для Miu Miu
Лурдес Леон для Miu Miu

22-летняя дочь знаменитой певицы Мадонны Лурдес Леон, которая в 2016 году решила заниматься моделингом, стала лицом рекламной компании бренда Miu Miu.

Новые фото опубликовал бренд на своей странице в Instagram.

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Стилистом съемки выступила Кэти Гранд, а фотографом – Дэвид Симс. На новых фотографиях Лурдес позирует в джинсовом пиджаке и блестящей юбке. На другой фотографии стилисты сделали яркий акцент на красных туфлях, которые примерила девушка. Заметим, что интересной деталью образа стал тонкий шелковый обруч с бантом на голове дочери Мадонны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miu Miu (@miumiu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miu Miu (@miumiu)

 

Добавим, что в фотосессии снялись также дочь Умы Турман Майя Турман-Хоук и актриса Джульетт Льюис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miu Miu (@miumiu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miu Miu (@miumiu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miu Miu (@miumiu)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Мадонна Стиль и мода
Источник: 24 канал
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