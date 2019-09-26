Воздвижение Креста Господнего: что нельзя делать в этот праздник

Воздвижение Креста Господня 2019 – большой церковный праздник, который православные христиане отмечают 27 сентября. Что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале.

История праздника Воздвижения Креста Господня

В этот день христиане отмечают сразу два события: нахождение Креста и возвращение Животворящего Креста из Персии.

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Так, царица Елена сумела найти крест, на котором был распят Иисус Христос. После длительных раскопок удалось найти пещеру, где были три одинаковых креста. И один из них сделал чудо – только от одного прикосновения этот Крест исцелил тяжело больную женщину. С тех пор и начали отмечать Воздвижение Креста Господня.

В этот день стоит пойти в церковь и поблагодарить Бога за спасение, а также помолиться за свое здоровье и здоровье своих родных. Главное, чтобы ваши обращения к Господу были от чистого сердца. Тогда все просьбы и благодарности будут услышаны.

Что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня

В этот праздник у православных строгий пост, потому они избегают употребления мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.

Также в этот день нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими.

Древние считали, что не стоит начинать новые дела, так как они могут закончиться неудачей.

Еще в народе существует утверждение, что в этот день змеи ищут место для спячки на зиму, поэтому советуют хорошо запирать двери дома.