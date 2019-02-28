28 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

126 Читати новину українською
28 февраля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать 28 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 28 февраля / unsplash.com

28 февраля 2019 года чествуют святого Онисима. Он считался покровителем овцеводства. В невысокосные годы отмечают Международный день редких заболеваний.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Софья.

Читайте также: Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев

Народные приметы на 28 февраля

– Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.

– Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из наиболее точных.

– Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.

– Ярко-красный закат предвещает сильный снег.

– Мало снега – ждите неурожая.

Что можно делать 28 февраля

1. В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

2. Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 28 февраля

1. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

2. В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не исполнятся.

blog_ava
Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда
сегодня
655
Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
27 февраля 19:39 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
272
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
27 февраля 14:15 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Корицька 13514
Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
27 февраля 11:11 Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
Юлія Девда 124
Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
26 февраля 19:11 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
8341
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
26 февраля 15:13 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
8581
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук