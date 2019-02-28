28 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 февраля 2019 года чествуют святого Онисима. Он считался покровителем овцеводства. В невысокосные годы отмечают Международный день редких заболеваний.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Софья.

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Народные приметы на 28 февраля

– Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.

– Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из наиболее точных.

– Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.

– Ярко-красный закат предвещает сильный снег.

– Мало снега – ждите неурожая.

Что можно делать 28 февраля

1. В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

2. Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 28 февраля

1. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

2. В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не исполнятся.