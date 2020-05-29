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29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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29 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 29 мая / Фото из открытых источников

29 мая в народном календаре отмечается день Федора Житника. В старину крестьяне в этот день заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры на полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая или гречневая.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Александр, Федор.

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Народные приметы на 29 мая

– Зацвела рябина – скоро наступят по-настоящему теплые дни.

– Много шишек на ольхе 29 мая – ждите обильного урожая ячменя.

– Рябина поздно зацвела – осень будет длинной и холодной.

– Много ягод на рябине – зимой будет очень холодно.

– Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна.

– Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится.

Что можно делать 29 мая

  1. Сегодня можно заниматься рассадой и мелкими работами на огороде.

Что нельзя делать 29 мая

  1. Сегодняшний день считается не слишком счастливым, поэтому не рекомендуется в этот день назначать важные встречи или планировать важные события.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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