29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 мая в народном календаре отмечается день Федора Житника. В старину крестьяне в этот день заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры на полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая или гречневая.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Александр, Федор.
Читайте также Когда Троица в 2020 году: дата праздника в Украине
Народные приметы на 29 мая
– Зацвела рябина – скоро наступят по-настоящему теплые дни.
– Много шишек на ольхе 29 мая – ждите обильного урожая ячменя.
– Рябина поздно зацвела – осень будет длинной и холодной.
– Много ягод на рябине – зимой будет очень холодно.
– Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна.
– Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится.
Что можно делать 29 мая
- Сегодня можно заниматься рассадой и мелкими работами на огороде.
Что нельзя делать 29 мая
- Сегодняшний день считается не слишком счастливым, поэтому не рекомендуется в этот день назначать важные встречи или планировать важные события.