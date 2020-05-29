29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Что можно и нельзя делать 29 мая / Фото из открытых источников

29 мая в народном календаре отмечается день Федора Житника. В старину крестьяне в этот день заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры на полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая или гречневая.