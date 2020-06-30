30 июня - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 июня в народном календаре отмечается день святого Мануила. В этот день солнце долго стоит в зените, поэтому говорят, что растения в этот день очень быстро растут.
Именины сегодня отмечают: Исаакий, Кирилл, Никита.
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Народные приметы на 30 июня
– Видите вечером на небе радугу – к хорошей погоде.
– Начался дождь после полудня – будет идти весь день.
– Багровый закат – к сильному ветру или буре.
– Если ночью гроза – то днем будет хорошая погода.
– Если нет росы – то скоро пойдет дождь.
– На поверхности земли появились дождевые черви – это к осадкам.
– Утром трава сухая – то к вечеру пойдет дождь.
Что делать 30 июня
- Если сегодня сварить много яиц - то куры будут хорошо нестись в течение года.
Что нельзя делать 30 июня
- Этот день не слишком хорош в энергетическом плане. Человек становится более уязвимым, поэтому рекомендуется в этот день без надобности не выходить из дома.
- Нельзя в этот день плавать в водоемах, ведь можно утонуть.